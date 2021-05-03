صرف معاشات مايو 2021 مستمر لليوم الثالث.. وزيادة الـ13% بعد 57 يوماً

تواصل ماكينات الصرف الآلى الخاصة بالبنوك والبريد صرف معاشات شهر مايو 2021، لليوم الثالث على التوالى لنحو 10 ملايين و500 ألف صاحب معاش ومستفيد بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه.

وأكد محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حتى يتمكن أصحاب المعاش من صرف معاشات شهر مايو 2021 ، وذلك بناء على توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.

وأشار إلى أنه تم تفعيل خدمة فوري للمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية لصرف المرتبات والمعاشات المحولة على البنك، مؤكدا أنه سيخفف من التزاحم داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان.

من جانبها أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت «ميزة» مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية، من صرف معاشات شهر مايو 2021 من ماكينات الصراف الآلي، والتي يصل عددها إلى 12 ألف ماكينة، منتشرة على مستوى الجمهورية.

صرف زيادة المعاشات بعد 57 يوماً من الآن

وأعلنت الهيئة القومية لـ«التأمينات والمعاشات» استعدادها لصرف زيادة المعاشات التى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادتها بنسبة 13%، وذلك بعد 57 يوما من الآن، بإجمالي 282 مليار جنيه.

إغلاق كل منافذ الصرف الخاصة بالتأمينات

أكد مصدر بالهيئة، أنه تم إغلاق كل منافذ الصرف الخاصة بالتأمينات، لافتا إلى أنه من يحمل بطاقات الصراف الآلى يستطيع الصرف من أي ماكينة صراف آلى، مشيرا إلى أنه لم يعد هناك منافذ صرف خاصة بالتأمينات لصرف المعاشات.

يشار إلى أن الهيئة القومية للتأمينات نفت ما تم تداوله مؤخرا على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن إيقاف صرف المعاشات لأصحاب البطاقات الزرقاء القديمة، اعتبارا من الشهر القادم.