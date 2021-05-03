«مستثمرو السياحة»: انتعاشة للسياحة الروسية خلال آخر 3 شهور من 2021

قال الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، إن الحركة السياحية الوافدة من روسيا إلى مصر ستتم بشكل تدريجى وتصاعدى، لافتا إلى أن الحركة ستكون ضعيفة خلال أشهر مايو ويوليو وأغسطس وسبتمبر المقبلين على أن ترتفع بصورة كبيرة منتصف شهر أكتوبر2021، لتحقق الحركة السياحية الوافدة من روسيا انتعاشة خلال آخر 3 شهور من العام.

وأضاف عبداللطيف: «أن أعداد السياح الروس المتوقع قدومهم لمدينتى شرم الشيخ والغردقة خلال العام الحالى سيزيد على 500 ألف سائح»، لافتا إلى أن الحركة السياحية الوافدة من روسيا من المفترض أن تبدأ بنهاية الشهر الجارى وبداية يونيو.

وتابع: «أن شركات السياحة الروسية بدأت فى الاستفسار عن أسعار الفنادق بكل من شرم الشيخ والغردقة وذلك لإبرام التعاقدات مع المنشآت الفندقية لاستقبال السياح الروس خلال الشهور المقبلة، مشددا على جاهزية الفنادق المصرية لاستقبال الحركة السياحية الوافدة من روسيا».

أسواق سياحية أخرى

وأوضح عبداللطيف: «أن عودة السياحة الروسية لمصر سيتبعها عودة أسواق أخرى من أوروبا و من دول كازاخستان وأوزباكستان وجورجيا وغيرها، وهو أيضًا ما يسهم في نشر الثقة في المقصد السياحي المصري بين دول الاتحاد الأوروبي.

ودعا وزارة السياحة والاثار لتنفيذ حملة تسويقية كبيرة عبر السوشيال ميديا في الأسواق المستهدفة خاصة روسيا لمدن البحر الأحمر وجنوب سيناء السياحية يتم من خلالها كشف النقاب عن جاهزية المنتجعات السياحية المصرية لاستقبال السائحين وتسليط الضوء على صور تطعيمات القطاع السياحي داخل المنتجعات السياحية بلقاح كورونا قائلا: «هذا أفضل أنوع الدعاية في الوقت الحالي في ظل هلع راغبي السياحة والسفر من التنقل بين بلدان ومقاصد سياحية متنوعة في ظل تفشى كورونا».

تطعيم العاملين

ولفت إلى أن تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالبحر الأحمر وجنوب سيناء جاء في توقيت مناسب جدا خاصة ونحن مقبلون على الموسم السياحي الصيفي، موضحا أن التطعيم بلقاح كورونا يشجع راغبي السياحة على زيارة مصر والاستمتاع بالإجواء السياحية الرائعة.