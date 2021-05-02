«القصير» يتابع إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد

أثناء المرور الميداني، اليوم، رصد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واقعة تعدٍ على الأراضي، وعلى الفوار تواصل مع المسؤولين في حماية الأراضي، بالتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي، وتمت إزالة التعديات في مهدها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وزير الزراعة، تابع أيضا مع الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع رئيس الخدمات والمتابعة، عمليات حصاد المحاصيل الشتوية وفي مقدمتها القمح والبنجر والفول والبصل.

وفي إطار توجيهات «القصير» لقيادات الوزارة باستمرار دولاب العمل الوظيفي خلال فترة إجازة أعياد الربيع والعمال والقيامة ومنع التعدي على الأراضي الزراعية وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على منافذ بيع الأسماك والفسيخ والرنجة ومتابعة حصاد محصول القمح والمحاصيل الشتوية.

وأكد الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة تواصل مع مباحث التموين وأجهزة الشرطة تنفيذ حملات التفتيش على منافذ بيع الأسماك والفسيخ والرنجة، تزامنا مع احتفالات شم النسيم لمنع تداول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدامي، بالإضافة إلى أن غرفة العمليات بالهيئة تواصل عملها على مدار الساعة في متابعة حملات الرقابة والتفتيش وتلقى بلاغات المواطنين في هذا الشأن.

ومن ناحيته، قال الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إن الإدارة قامت بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية التي تمت أمس السبت، وذلك بالتعاون مع أجهزة الحكم المحلي والشرطة ومديريات الزراعة في المحافظات وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق.

وأضاف أن غرفة العمليات بالإدارة تتلقى شكاوى المواطنين بشأن التعديات والتعامل الفوري معها.

من ناحيته أكد الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي أن الإدارة تقوم بمتابعة استلام التقاوي الخام للقمح لتجهيزها للزراعة في الموسم الجديد.