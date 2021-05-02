إفريقيا تسجل أكثر من 4 ملايين إصابة و122 ألف حالة وفاة بكورونا

أكدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الأفريقي، اليوم الأحد، تسجيل الدول الأعضاء 4 ملايين و536 ألف إصابة مؤكدة، و122 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، فيما تعافى 4 ملايين و110 آلاف شخص.

وأوصت المراكز الإفريقية، في بيان اليوم، الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن المراكز الأفريقية تدعم البلدان الأفريقية كافة على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضا إلى بناء القدرة للحد من أعباء الأمراض على القارة.