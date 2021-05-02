قتلت مسلما صائما.. حكاية طبيبة تورطت مع زوجها في اغتيال النائب العام

عرضت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل الاختيار 2، أمس السبت، مشاهد من عملية اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الأسبق، والتي وقعت يوم 29 يونيو 2015 الموافق 12 رمضان، حيث أعدّ عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية سيارة مفخخة وجهّزوها لهذا الغرض، وفجّروها بالتزامن مع مرور موكب «بركات» بمنطقة مصر الجديدة، والذي لاقى ربه صائما خلال محاولات إسعافه بمستشفى النزهة الدولي.

طبيبة متطرفة

فريق من الأطباء كانوا يحاولون إسعاف «بركات» من إصابات بالغة لحقت به، جراء جريمة شاركت فيها زميلة لهم ووفرت مأوى للعناصر المنفذة، وأمدّتهم بأموال تلقتها من إرهابي هارب فى تركيا، وهي الطبيبة المتشددة بسمة رفعت عبد المنعم محمد ربيع، إحدى المتهمين فى القضية، والتي أُلقي القبض عليها داخل منزلها بمنطقة الوفاء والأمل بالهرم، وجاء رقمها في أمر الإحالة المُعد بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا 24، بينما جاء زوجها «ياسر» رقم 25.

أمدتهم بأموال

تحقيقات النيابة العامة فى القضية التي حملت رقم 314 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، أكدت أن «بسمة» انضمت لجماعة الإخوان الإرهابية، كما انضمت لمجموعات العمل النوعي المسلح، وأمدت عناصر الجماعة بأموال ومعونات أخرى، وهم المكلفين بارتكاب العمليات التخريبية والإرهابية، حيث كانت تتلقى الأموال من الإرهابي الهارب يحيى موسى، وكانت تتولى توصيلها لعناصر العمل النوعي، لتنفيذ العمليات الإرهابية، كما أمدتهم بأسلحة وذخائر.

اتفاق جنائي

كما أكدت التحقيقات أن الإرهابية «بسمة»، شاركت 60 متهما آخرين، مُحددين، في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم التخريب العمدي للمباني والممتلكات العامة المخصصة للمصالح الحكومية، باستخدام العبوات المفرقعة، وذلك تحت إشراف 10 متهمين منهم.

محاكمة جنائية

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على «بسمة» وزوجها، حيث خضعا لتحقيقات مكثفة، وأمرت النيابة بإحالتهما مع آخرين للمحاكمة الجنائية، وفي عام 2018، أيدت محكمة النقض الأحكام الصادرة بحقهما، حيث عاقبت الأولى بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، بينما عاقبت زوجها بالسجن المؤبد.