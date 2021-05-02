السعودية تسجل 937 إصابة و11 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 937 إصابة جديدة، و11 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - إلى أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ 419 ألفا و348 حالة، والوفيات 6979 حالة، فيما سجلت 1120 حالة شفاء ليصل الإجمالي إلى 402 ألف و664 حالة.

وأوضح «العالي» أن إجمالي جرعات لقاح كورونا وصل إلى 9 ملايين و540 ألفا و336 جرعة معطاة في مراكز اللقاح كافة بمناطق المملكة، التي يتجاوز عددها 590 مركزا.