«الأزهري»: الفاروق أول من أنشأ المجتمعات والمدن العريقة بالشام ومصر

قال الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عندما كان حاكمًا للدولة الإسلامية كان مبدعا ومفكرا ومبتكر ومطورا، كما كان صاحب عقل بعيد النظر وواسع الأفق ويحسن تدوير مهام رئاسته للدولة وفق حكمته المعهودة.

وأضاف «الأزهري»، خلال استضافته ببرنامج «رجال حول الرسول» الذي يقدمه الإعلامي أحمد الدريني، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه وعندما سعى في بناء الدولة عرف عنه بأنه أول من «مصر الأمصار»، وهي تعني إنشاء مجتمعات ومدن كبيرة وعريقة في كل من الشام ومصر، كما أعاد التخطيط في مجتمع قائم مثل شق الطرقات بالمناطق القائمة.

وأوضح أن سيدنا عمر كان يعتمد الخطابات الرسمية الكتابية بينه وبين القادة والأمراء في الفرس والروم، كما كان يطلب منهم تدوين ما يرونه من عادات وتقاليد وطبيعة في الأراضي المختلفة التي تطئها أقدامهم كالمنازل والأراضي، «كان يطلب منهم رفع المعلومات وتوفير المصادر، وهو ما أسس لهيئة المساحة وأجهزة الاستخبارات مستقبلا حتى يتم اتخاذ القرار عن معرفه ومعلومة».

وأكد أن سيدنا عمر كان حريصا على الإجراء التمهيدي المساعد له على تأسيس المدن والتيسير على الناس بما يؤمن معيشة واستقرار البلاد والعباد.

وأشار إلى أنه طلب من سيدنا عمرو بن العاص وصف مصر فوصف لها أرضها وتضاريسها ونيلها العظيم، وكل ما يزرع فيها وما يصلح لأهلها وكذا طباعهم، لافتا إلى أن ما كتبه عمرو بن العاص لخليفة المؤمنين كان بمثابة النواة الأولى لمشروع «وصف مصر» الذي نشره علماء الحملة الفرنسية في 22 جزءا.