توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة: شديد الحرارة نهارًا ونشاط حركة الرياح

كشفت الهيئة العامة لـ«الأرصاد الجوية»، في بيان اليوم، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس، ودرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، خلال الفترة من الإثنين الموافق 3 مايو حتى الثلاثاء الموافق 5 مايو.

وأكد خبراء الأرصاد، أن طقس الأيام المقبلة، سيكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشرقية، جنوب سيناء، وجنوب البلاد.

بينما تنشط الرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء يوم والسواحل الغربية على فترات متقطعة، ويوم الأربعاء تنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام الثلاث المقبلة.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 3 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 22.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 27.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 4 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 5 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28.