طلب إحاطة لوزير الزراعة بسبب التلاعب في أسعار بورصة البيض
كتب:
حسام ابو غزالة
08:42 م | الأحد 02 مايو 2021
مجلس النواب
أعلن اللواء عبدالله لاشين، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لإحالته إلى وزير الزراعة للتحقيق في التلاعب في أسعار بورصة البيض الرئيسية.
وقال لاشين، في طلب الاحاطة، إن هناك تجاوزا كبيرا من القائمين على إدارة بورصة البيض الرئيسية التابعة لوزارة الزراعة، حيث يقومون بتحقيق مصالح التجار الكبار على حساب صغار المنتجين، حيث يتم تحديد السعر بالمجاملة وليس وفقا للمؤشرات الحقيقية للسوق التي تقوم على مبدأ العرض والطلب.
وأكد لاشين أنه تلقى مئات الشكاوى من صغار التجار، الذين اشتكوا من قيام إدارة بورصة الدواجن برفع الأسعار حسب رغبة كبار التجار، كما يصدرون قرارات بخفض الأسعار بناء على توجيهات المنتجين الكبار قائلا: «يستغل أصحاب رؤوس المال فترة خفض أسعار البيض ويحصلون على كل الكميات الموجودة في السوق بثمن بخس».
وأضاف: «بعد أن يستحوذ كبار التجار على كميات البيض الموجود في السوق تقوم بورصة البيض الرئيسية التابعة لوزارة الزراعة برفع الأسعار مرة أخرى ليحقق بعدها هؤلاء التجار مكاسب مهولة».
وأشار إلى أن منظومة بورصة الدواجن الحالية تفتقد للعدالة الاجتماعية التي طالبت الحكومة بتطبيقها في جميع الوزارات، حيث يتعرض صغار التجار إلى خسائر كبيرة بسبب قرارات خفض الأسعار، حيث ينفقون أموالا طائلة على الدواجن الموجودة بمزارعهم ولا يحصلون على أي عائد.
وشدد لاشين على أن مجلس النواب، من خلال لجنة الزراعة، سيسعى لوقف ما وصفه بتلك المهزلة حفاظا على استمرار صغار المربين حتى لا تشرد أسرهم، حيث سينتهي بهم الحال بعد كل تلك الخسائر للانسحاب من سوق العمل، ومواجهة شبح البطالة.