طلب إحاطة لوزير الزراعة بسبب التلاعب في أسعار بورصة البيض

أعلن اللواء عبدالله لاشين، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لإحالته إلى وزير الزراعة للتحقيق في التلاعب في أسعار بورصة البيض الرئيسية.

وقال لاشين، في طلب الاحاطة، إن هناك تجاوزا كبيرا من القائمين على إدارة بورصة البيض الرئيسية التابعة لوزارة الزراعة، حيث يقومون بتحقيق مصالح التجار الكبار على حساب صغار المنتجين، حيث يتم تحديد السعر بالمجاملة وليس وفقا للمؤشرات الحقيقية للسوق التي تقوم على مبدأ العرض والطلب.

وأكد لاشين أنه تلقى مئات الشكاوى من صغار التجار، الذين اشتكوا من قيام إدارة بورصة الدواجن برفع الأسعار حسب رغبة كبار التجار، كما يصدرون قرارات بخفض الأسعار بناء على توجيهات المنتجين الكبار قائلا: «يستغل أصحاب رؤوس المال فترة خفض أسعار البيض ويحصلون على كل الكميات الموجودة في السوق بثمن بخس».

وأضاف: «بعد أن يستحوذ كبار التجار على كميات البيض الموجود في السوق تقوم بورصة البيض الرئيسية التابعة لوزارة الزراعة برفع الأسعار مرة أخرى ليحقق بعدها هؤلاء التجار مكاسب مهولة».

وأشار إلى أن منظومة بورصة الدواجن الحالية تفتقد للعدالة الاجتماعية التي طالبت الحكومة بتطبيقها في جميع الوزارات، حيث يتعرض صغار التجار إلى خسائر كبيرة بسبب قرارات خفض الأسعار، حيث ينفقون أموالا طائلة على الدواجن الموجودة بمزارعهم ولا يحصلون على أي عائد.

وشدد لاشين على أن مجلس النواب، من خلال لجنة الزراعة، سيسعى لوقف ما وصفه بتلك المهزلة حفاظا على استمرار صغار المربين حتى لا تشرد أسرهم، حيث سينتهي بهم الحال بعد كل تلك الخسائر للانسحاب من سوق العمل، ومواجهة شبح البطالة.‫