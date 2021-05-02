ارتفاع أسعار الذهب وسط حالة من الركود رغم موسم الأعياد

واصلت أسعار المشغولات الذهبية بالسوق المصري، ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليربح الجرام نحو 5 جنيهات، وسط حالة من الركود تسيطر على الأسواق بفعل تراجع حركة البيع والشراء، وفقا لما أعلنه السكرتير العام لشعبة المشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية.

الخطوبات والزفاف تنعشان مبيعات «الشبكة»

وتنتعش مبيعات الذهب في موسم الزواج وحفلات الخطوبة خلال وبعد عيد الفطر المبارك، حيث يزيد الإقبال على شراء «الشبكة» كعرف سائد في المجتمع.

تراجع بالبورصات العالمية

وذكر نادي نجيب، أن الأسعار تشهد زيادة بقيمة تصل إلى 5 جنيهات رغم تراجع الأسعار في البورصات العالمية، مشيرا إلى أن السوق يشهد حالة كبيرة من التراجع في المبيعات.

وذكر نجيب، أن الفترة الحالية المفترض بحكم أنها فترة أعياد أن تشهد انتعاشا بالمبيعات، إلا أنها جاءت مخيبة لآمال التجار، مشيرا إلى أن التجار كافة يعولون على فترة عيد الفطر لحدوث الارتفاع في المبيعات وتحسن القوى الشرائية من جانب المواطنين.

عيار 21 بمبلغ 775 جنيهات

وعن أسعار الذهب، خلال اليوم قال نجيب، إن سعر عيار 24 سجل نحو 887 جنيها، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 775 جنيها، فيما وصل عيار 18 إلى 664 جنيها، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6208 جنيهات.

وتستقر أسعار الذهب في مصر يومي السبت والأحد من كل أسبوع عند نفس مستويات إغلاق الجمعة، وذلك بسبب توقف التعاملات في البورصات العالمية.

هبوط عالمي لأسعار الذهب

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب العالمية في نهاية تعاملات الجمعة، آخر جلسات الأسبوع.

وبحسب بيانات وكالة بلومبيرج بلغ سعر الأوقية 1769.1 دولار، بتراجع نسبته 0.17%، مقارنة ببداية التعاملات.