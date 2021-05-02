«محكمة قنا الابتدائية» تغرم طبيبا 50 ألف جنيه هكر هاتف زميله

أصدرت محكمة قنا الابتدائية برئاسة المستشار أبوبكر ياسين قرارها النهائي في القضية رقم 34 لسنه 2020 جنح اقتصادي قنا، بتغريم دكتور يدعى «ي. ش» بكلية الطب بجامعة قنا بتغريمه 50 ألف جنيه، بسبب تهكير هاتف زميله بقسم القلب وجراحة الصدر.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2018 عند قام الجاني من قنا بتهكير تليفون طبيب صديق له من الأقصر بعمل معه بالقسم، بهدف فضحه والإضرار به والإساءة والتشهير به، وتحرر المحضر اللازم حياله.

عقب تكثيف التحريات تبين أن الطبيب الجاني قام بسرقة ip الهاتف عبر جهاز حاسب آلي متصل بخط أرضي المسجل لدى شركة المصرية للاتصالات والمشترك على خدمة الإنترنت باسم المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

وتقدم الطبيب المجني عليه بدعوة مدنية طالب المتهم بالتعويض بملغ مالي قدره 5 آلاف جنيه، وعقب تحديد الجلسة تغيب عنها، ليصدر القاضي حُكمه بتغريمه 50 ألف جنيها، وتقدم المتهم بالمعارضة على القرار الصادر ضده، إلا أن المحكمة قررت بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المتهم المُعارض بدفع المصاريف.

وطالب الطبيب «م. ع» بكلية طب جامعة جنوب الوادي بقنا وابن الأقصر، محكمة قنا بسرعة ضبط المتهم وإلزامه بدفع الأموال عقوبةً له، وأن لا يفعل ذلك مع أي شخص آخر من خلال العمل أو غير العمل، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم في قنا.