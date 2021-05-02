هذا هو موقف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

تعلن المملكة العربية السعودية خلال أيام، موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021؛ إذ من المقرر أن ينتهي الموعد الذي أقرته سلطات المملكة عن الإغلاق في 17 مايو المقبل.

تعرف على جديد موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

كانت السلطات السعودية قد أمدت موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى 17 مايو المقبل بين مصر والسعودية، لكن بحسب مصادر في وزارة الطيران المدني لـ«الوطن»، فإن محادثات مبدئية تمت مع الجانب السعودي للاستفسار عن إمكانية عودة الطيران بعد نهاية الغلق في 17 مايو، ورد الجانب السعودي على أن الأمر في طور البحث خلال الأيام الجارية.

السعودية تسمح لفئات من مواطنيها بالسفر إلى الخارج 17 مايو المقبل

وقبل قليل أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن بدء السماح بسفر مواطنيها للخارج، لفئات محددة ممن تلقوا لقاح كورونا أو أصيبوا وتعافوا.

وجاء بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مصدر بوزارة الداخلية السعودية، أنه تقرر رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداءً من الاثنين الموافق 17 مايو 2021.

وقبل أيام، تحدث مصدر مسؤول لـ«الوطن» أن الرحلات الجوية السعودية ستعود قريبا جدا، موضحا أن ذلك سيكون عقب شهر رمضان الكريم، وهذا ما يفسر ما كتبته الخطوط الجوية السعودية من ممازحة مع المسافرين في حسابها عبر تويتر، بعدما كتبت، قائلة: «جهزتوا الشنط؟»

وفي 21 ديسمبر الماضي، أعلنت شركة مصر للطيران، تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية المغادرة والقادمة من وإلى المملكة العربية السعودية، بناء على التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي.