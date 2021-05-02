حسام موافي يقدم أسهل طريقة لحساب كتلة الجسم لمعرفة الوزن المناسب

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بطب القصر العيني، عن وجود شيء يسمى «كتلة الجسم» مؤكدا أن تكميم المعدة لا يكون على حسب مزاج الشخص، مبينا أن كتلة الجسم تتضمن رقمين الأول «البسط» وهو وزن الشخص والثاني «المقام» وهو طول الشخص بالمتر، مشيرا إلى أن الكتلة السليمة تكون قريبة من 25، وإذا كانت 30، فإن الشخص وزنه زائد، وإذا كان أكثر من 35 فإن الشخص يحتاج ريجيم وإذا كان أكثر من 40 فهو يحتاج تدخل جراحي ضروري.

وأضاف «موافي» خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن البطن الكبيرة تضم غاز أو دهون أو طفل أو استسقاء، لافتا إلى ضرورة لجوء الشخص إلى تنظيم أكله.

ولفت أستاذ طب الحالات الحرجة بطب القصر العيني إلى أن الغدة الدرقية هي عنصر فعال في جسم الإنسان وتساعد الإنسان على حرق الطاقة وتسهل الفهم وتحرك الكبد والقلب وتفرز هرمون يخدم وظئاف عديدة في جسم الإنسان ومنها عمل كرات الدم الحمراء، مشيرا إلى أن الحالة الصحية للغدة الدرقية تتأثر مع سن الأربعين وقد يتطور الأمور ليحتاج تدخل جراحي.

وأكد أنه يمكن متابعة بعض الأشياء للتأكد من تأثر الغدة الردقية ومنها وجود إمساك أو شعور المريض بالبرد الشديد وكذلك شعور الشخص بالكسل والاكتئاب، مؤكدا أن الغدة النخامية هي التي تجعل الغدة النخامية تعمل وتساعد على عمل كل الهرمونات في الجسمن مؤكدا على ضرورة قياس هرمون الغدة الدرقية وأحيانا قد يحتاج الأشخاص لتناول الدواء مدى الحياة لأن تأثر النخامية يترك أثر على الغدة الدرقية والعكس صحيح.