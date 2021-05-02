شيخ الأزهر للمسلمين: اقرأوا تاريخكم لتأخذوا مكانتكم بين العالم المتحضر

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن تراث الأمة الإسلامية، لم يكن في يوم من الأيام، عائقًا لها عن التقدم والتألق، والأخذ بأسباب القوة والعزة والمَنَعَة، وكذلك لم تكن السنة النبوية المطهرة حجر عثرةٍ في طريق بناء مجتمع متماسك يتمتع أفراده بخيرات الدنيا والآخرة.

وأضاف الطيب، في كلمة خطتها بيديه، ونشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «على المسلمين أن يقرؤوا تاريخهم بعين بصيرة، وقلب سليم؛ ليتعلموا -من جديد- كيف يزاحمون شعوب العالم المتحضر، ويأخذون مكانهم بين صفوفها».