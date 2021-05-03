بـ«حلول عاجلة».. استعدادات «شركات المياه» خلال أعياد شم النسيم

بدأت شركات مياة الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، تنفيذ عدة حلول عاجلة بالمناطق الساخنة لزيادة كمية المياه المنتجة لمواجهة زيادة الاستهلاك المتوقعة خلال أعياد شم النسيم وفصل الصيف، تنفيذا لتوجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

انتظام العمل دون انقطاع بجميع المحطات

قال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، إن منظومة العمل بالشركة تعمل بصفة منتظمة دون انقطاع داخل جميع محطات المياه والصرف الصحى خلال أيام أعياد شم النسيم والعطلات الرسمية ضماناً لاستدامة الخدمة للمواطنين بكافة أرجاء المحافظة.

وأشار عبدالغفار إلى جاهزية غرفة عمليات الشركة وفريق الطوارىء ومسئولى الشبكات وفنين الصيانة ومراكز خدمة العملاء والخط الساخن لتلقى أى شكوى والعمل على حلها فوراً خاصة المشكلات المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.

استقبال شكاوى المواطنين عبر قنوات التواصل المختلفة

ولفت إلى استقبال شكاوى المواطنين عبر قنوات التواصل المختلفة التى تتيحها الشركة، ومنها الخط الساخن 125، وأرقام 01280733990، أو على رقم 01285000125 وعبر رقم تطبيق الواتس01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي والمتاح على http://ascww.org/public/والموبيل أبليكيشن، وبرامج الـ«CMS» لاستقبال الشكاوى الإلكترونية على أتم الاستعداد لتلقى اى شكوى أو الاستعلام عن أي استفسار.

معامل متنقلة لرفع عينات المياه من أطراف الشبكات والمنازل وتحليلها

ومن جهته، أعلن المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، تشكيل غرفة طوارئ بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة والشركة القابضة استعدادا لأعياد شم النسيم وذلك بمشاركة القطاعات الرئيسية بالشركة وفروعها بكافة المراكز والإدارة العامة للأمن والإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والتوعية وخدمة المواطنين.

وأوضح أن خطة الطوارئ تشمل منظومة الجودة والمعامل المركزية ومعامل المحطات، لافتا إلى أن الشركة لديها معامل متنقلة ومجهزة لرفع عينات المياه من أطراف الشبكات والمنازل وتحليلها حال ورد أى شكاوى تتعلق بنوعية وجودة المياه.

جولات للتأكد من انتظام العمل بالمحطات

وأجرى المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية جولة ميدانية على مدار يومين لعدد من مواقع العمل ومحطات مياه الشرب ومراكز خدمة العملاء للتأكد من انتظام العمل ومراجعة التجهيزات والاستعدادات النهائية لاستقبال أعياد شم النسيم فصل الصيف.

وتفقد رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، محطة شرقى، ومحطة المعمورة وأعمال الصيانة برافع المندرة، ورافع ابو قير ومتابعة أعمال الإحلال والتجديد لمحطة فرن الجراية لزيادة طاقتها الإنتاجية.

وتابع المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى خلال جولة ميدانية لعدد من المحاور التى جري تحويل مسارات خطوط مرافق الصرف الصحى بها للاطمئنان علي كفاءة تشغيلها فى إطار تطوير وتحسين ورفع كفاءة الخدمات بتلك المناطق.

وأفاد حسن بأن تلك التحويلات كانت ضرورية لتنفيذ المشروعات القومية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أنه من المنتظر خلال الأيام القادمة تشغيل مجمع الصرف الصحى بعين شمس للتغلب على مشكلات الصرف الصحى بتلك المنطقة.