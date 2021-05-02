الأطباء تنعى الشهيد رقم 500.. الجيش الأبيض في مواجهة كورونا

نعت النقابة العامة للأطباء الدكتور أشرف محمود تعيلب، استشاري الأنف والأذن والحنجرة بدمياط، مدير عام إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة، الذي توفي إثر الإصابة بـ«كوڤيد 19».

وقالت النقابة، عبر نعيها عبر صفحتها الرسمية على «فسيبوك»: «خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء».

نقابة دمياط تنعى الدكتور أشرف تعيلب

وكانت نقابة أطباء دمياط، قد نعت الدكتور أشرف محمود تعيلب، استشاري الأنف والأذن والحنجرة بدمياط، مدير عام إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة، الذي توفى إثر إصابته بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

ونشرت نقابة أطباء دمياط نعيها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي «فسيبوك»: «اللهم اغفر له، وارحمه رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناتك، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

الأطباء تنعى وفاة شيخ الجراحين بسبب كورونا

وكانت نعت نقابة الأطباء، الدكتور فاروق مراد، أحد رواد الجراحة المؤسسين لقسم الجراحة بطب أسيوط، وذلك بعد وفاته إثر اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت النقابة في نعيها لشيخ الجراحين عبر بيان لها، «المؤثرون أصحاب البصمة لا يموتون، يرحلون بأجسادهم ويبقى أثرهم وبصمتهم فى الحياة والناس، رحل شيخ الجراحين كما يلقبه المجتمع الأسيوطي بل وجنوب الصعيد كله، الذي يحظى فيه بشهرة واسعة، فهو الجراح الماهرالذي يعرفه الصغير والكبير هناك».

مشوار شيخ الجراحين العلمي

وأكدت النقابة في بيانها أن للراحل مشوار رحلة كبيرة في العطاء والحرص على العلم، حيث أكدت النقابة في بيانها، أنه كان معيدًا بقسم الجراحة العامة في كلية الطب، بجامعة أسيوط، عام 1970، ثم مدرسًا مساعدًا بقسم الجراحة العامة عام 1972، ومدرسًا بقسم الجراحة العامة، عام 1973، ثم أستاذًا مساعدًا بقسم الجراحة العامة، عام 1977، ثم أستاذًا بقسم الجراحة العامة، عام 1982، ثم أستاذًا متفرغًا بقسم الجراحة العامة، عام 2004.