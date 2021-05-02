«الصحة»: إعطاء أكثر من مليون جرعة لقاح كورونا للمواطنين حتى الآن

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزير الصحة لشؤون الأبحاث، إنه وحتى الآن تم صرف أكثر من مليون جرعة من لقاح كورونا للمواطنين، منوهة في الوقت ذاته بأنه من تلقى اللقاح لا يعني ذلك وجود مناعة قوية في أجسامهم: «عدد الجرعات اللي تم أعطائها سواء جرعة أولى أو ثانية بنكون محتاجين وقت بعد الجرعة الثانية علشان نقول أن الفئات دي بقى عندها مناعة ضد كورونا».

وأضافت «عاصم»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «كلمة أخيرة»، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الاعتقاد السائد بين بعض المواطنين حول إحساس الأمان بعد تلقي التطعيم هو اعتقاد خاطئ، «كلمة إني خدت التطعيم بتكون بعد تلقي الجرعة الثانية من أسبوعين لـ3 أسابيع».

وأوضحت أنه وبالنسبة للقاح أسترازينيكا فتزيد المناعة تدريجيا في الأجسام المناعية للشخص بعد تلقي الجرعة الأولى لـ75%، وبعد الجرعة الثانية تصل لـ95%، «الجرعة الأولى والثانية بينهم 3 شهور».

وأكدت أنه وبالفعل هناك جرعة ثالثة يجب إعطاؤها لمن تلقى الجرعتين من لقاح كورونا، ولكن ما زال الأمر طور التجارب والأبحاث، «لسه الكلام ده حديث جدا، وحاليا فيه تجهيز لدخول السؤال البحثي ده في التجربة اللي مصر مشاركة فيها بلقاح ساينوفارم، والكلام لسه في إطار الأبحاث، لسه فيه أسئلة لا يوجد عليها إجابات حتى الآن».

وأشارت إلى أن إجراء تحليل خاص بالتجلطات قبيل الخضوع لتلقي لقاح فيروس كورونا هو ليس بالأمر العلمي أو الطبي الصحيح، «مش عملي ومش منطقي، ومش ده اللي هيقولنا».

وبالنسبة لسماح بعض مطارات الدول بدخول المواطنين بعد تلقيهم لقاحات معينة، فتابعت: «أتصور أنها مسألة وقت، وساينوفارم مقدم فايل لإجازته من منظمة الصحة العالمية، وأتصور أنها نقطة هتفرق جدا في قرارات دول كتير».