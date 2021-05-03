«للمزارعين».. توصيات مهمة يجب مراعاتها قبل زراعة الأرز خلال مايو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب مراعاتها من مزارعي محصول الأرز، خلال شهر مايو.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية بنحو:

تعتبر الفترة من 20 إبريل وحتى 10 مايو الحالى، الأنسب للزراعة، وحتى تتم هذه العملية على الوجه الأكمل فيجب أن يقوم المزارع بالإجراءات التالية:

- شراء تقاوى الأصناف التى يرغبها المزارع وتكون التقاوى من مصدر موثوق فيه وفى حدود المعدل الموصى به وهو«30 -40» كيلوجرام للفدان للأصناف العادية التقليدية أو 10 كيلوجرام للفدان للهجين.

- اختيار المشتل فى أرض جيدة وبجوار مصدر مياه الرى ومساحته تكون بنحو «1-1.5» قيراط لكل فدان.

- تحرث الأرض جيداً ثم تترك فترة قليلة للتهوية ثم يضاف سماد اليوريا أو سلفات النشادر بالمعدل الموصى به مع التقليب فى الأرض ثم التسوية ثم الغمر بالماء بعد إضافة السماد مباشرة.

- تقسيم أرض الشتل إلى أحواض صغيرة مستطيلة ثم التسوية بالتلويط ثم إضافة كبريتات الزنك «1 كيلوجرام لكل قيراط مشتل».

- يتم بدر التقاوى بالمشتل والتى تكون قد تم تجهيزها أثناء إعداد المشتل وذلك بنقع التقاوى قبل زراعتها لمدة «24-48 ساعة» ثم كمرها لمدة يومين لحين التلسين ثم الزراعة فى وجود منسوب من المياه بنحو «2-3 سم» بالمشتل.

أبرز التوصيات: تجهيز الأرض المستديمة للزراعة بطريقة التسطير.. عن طريق:

إعداد الأرض بنفس الطريقة للزراعة البدار

- تتم الزراعة بتقاوى جافة وبالسطارات ثم الرى السريع كل «3-5 أيام» لمدة 25 يوما ثم يبدأ الغمر المستمر.

- إضافة السماد الأزوتى على ثلاث دفعات متساوية وتضاف الأولى معها الزنك قبل الغمر المستمر.