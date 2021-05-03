انطلاق فعاليات القوافل الثقافية للمسرح المتنقل بالوادي الجديد

في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على نشر التنوير وتقويم السلوك من خلال برامج إبداعية متنوعة تضم كافة أشكال الفكر والفن، وتحقيق العدالة الثقافية، ووصول المنتج الثقافى إلى المناطق الحدودية والأكثر احتياجا ثقافيا، ولمجابهة التعصب وإعادة تشكيل الوعي؛ انطلقت قوافل المسرح المتنقل للمرة الثانية بالخارجة بفرع ثقافة الوادى الجديد، وقد تضمنت الفعاليات عقد محاضرة ثقافية بعنوان «طرق التسويق الجديدة في ظل جائحة كورونا»، حاضرها أحمد سعد، وتحدث فيها عن أهم طرق التسويق الجديدة.

وقال سعد، إن التسويق الإلكتروني من أهم الضروريات في حياة المؤسسات والمصانع والشركات التجارية في المجتمعات المحلية والعالمية، فمئات الملايين أصبحوا يتصلون بشبكة الإنترنت يوميا من جميع أنحاء العالم، وما هي أدواته، وأفضل وسائل التسويق الإلكتروني التي تحتاجها وتكلفتها، وكيفية الدمج بين التسويق العادي والتطور التكنولوجي، إلى جانب أمسية شعرية لنادي أدب قصر ثقافة الخارجة تبارى فيها الشعراء سعيد ساسي، ناصر دمرداش بالعديد من القصائد فى حب الوطن، وفى الختام قدمت فرقة الموسيقى العربية عرض فنى وكوكتيل من الأغانى منها «هلت ليالي» للمجموعة، مدد يا نبي أداء محمد عطايا، وأغنية المسك فاح أداء عبدالرحمن خالد، صلى الله عليه وسلم لناهد محمد، وأغنية يا رسول الله أجرنا غناء محمد مغاورى، الفرقة من تدريب المايسترو على السيد.

وفي سياق متصل، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الثقافية الليلة، الليلة الثامنة من ليالي رمضان الثقافية والفنية بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، وتضمن البرنامج فقرة «قال الراوي» والليلة الثالثة مع السيرة الهلالية وغناء المربعات، وقدمها الشاعر والباحث مسعود شومان بمصاحبه شاعر الهلالية عز الدين نصر الدين وفرقته، حيث توهج التراث الشعبي وسط حي السيدة زينب وتوافد المحبين، لتتألق الليالى في محبة التراث الشعبي بتفاعل كبير بين الجمهور.