رنا رئيس: أشكر الفنان يحيى الفخراني لدعمه لي في مسلسل نجيب زاهي زركش

قالت الفنانة رنا رئيس، إنها تتوجه بالشكر إلى الفنان يحيى الفخراني، وكذلك المخرج شادي الفخراني، على منحها الفرصة لتشارك في مسلسل «نجيب زاهي زركش»، رغم إصابتها بالزائدة الدودية في أول المسلسل، وبعدها أصيبت بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ولكنها أصرت على استمرار تقديم دورها التي تجسد فيه شخصية «نانسي» في المسلسل.

وأضافت «رئيس» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «extra news»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن النجاح جاء بفضل الله ودعاء أهلها والمجهود الجبار المبذول من جانب يحيى الفخراني وشادي الفخراني، لافتة إلى أنها تلقت ردود أفعال إيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع.

وأشارت الفنانة رنا رئيس، إلى أن العمل مع الفنان القدير يحيى الفخراني، أمرا مختلفا تماما وكانت متحفزة أثناء الذهاب إلى التصوير دائما، مبينة أن الفخراني نصحها بأن تكون على طبيعتها حتى تقدم دورا جيدا.

وأوضحت الفنانة رنا رئيس، أنها تشارك في مسلسل «ضل راجل» بدور «شهد» وكان هذا الدور صعبا عليها، وضم تفاصيل كثيرة، ما تسبب في إرهاقها وجعلها تبذل مجهودا كبيرا فيه، متوجهة بالشكر إلى المخرج أحمد صالح الذي ساعدها كثيرا لتحقق نجاحات كبيرة وقد أعطاها دورا مميزا في مسلسل «ليالينا ثمانين» في رمضان 2020، موضحة أن مسلسل نجيب زاهي زركش صعوبته ترتكز في تنفيذ التمثيل بطبيعة تقترب من الحقيقة، ولكن «ضل رجل» كانت الشخصية صعبة ولا أتمنى أن يكون أحد مثلها.