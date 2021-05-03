مسلسل ولاد ناس الحلقة 21.. صبري فواز في ورطة

مسلسل ولاد ناس الحلقة 21، لا تزال الأحداث مشوقة ومثيرة داخل المسلسل، والذي شهدت الحلقة 21، اكتشاف «يحيى» الذي يقوم بدوره الفنان أحمد وفيق، سرا جديدا من خلال «كريمة» مساعدة «عيسى» والذي يجسده الفنان صبرى فواز.

ويتابع «يحيى» هذا الخيط للتوصل لدليل جديد يدين «عيسى» فى قضية حادث مقتل الأطفال ويقوم باتهامه بالمشاركة فى ارتكاب جريمة حادث الأتوبيس.

مسلسل ولاد ناس أحداث سابقة

ففي مسلسل ولاد ناس الحلقة 20، من أهم الحلقات التي شهدت تسلسلا شيقا للأحداث، فلا تزال ميس نجوان، والتي تجسدها الفنانة صفاء الطوخي، تحاول المراوغة بأن المدرسة غير مسؤولة عن وقوع حادث الأتوبيس، ودافعت عن مدرستها بقوة من خلال برنامج توك شو الذي يقدمه «شوقي» وهو الفنان إيهاب مصطفى.

وأكدت «ميس نجوان» أن نظام التعليم داخل المدارس الدولية قوي، ولا يحصل على مصروفات المدرسة بالتقسيط وإنما كاش على دفعة واحدة، وذلك بسبب نظام التطوير الجيد الذي تقوم به المدرسة باستمرار.

تفاصيل عن حادث انقلاب الأتوبيس

ووقع حادث انقلاب أتوبيس خاص بالمدرسة أدى لإصابة 11 طالبا، فيما توفي الطفل «آدم»، ابن الممثل إيهاب فهمي، بينما توفي سائق الأتوبيس ودخلت أسرته في نوبة من الحزن الشديد، ودخلت مشرفة الأتوبيس في غيبوبة نتيجة كسر في الجمجمة.

والمسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي؛ إذ تلقي الضوء على حال الأسر المصرية وعلاقة الآباء والأبناء من أجيال المراهقين، وأوضاع التعليم والتربية، وما يحدث فيها داخل المجتمع المصري.

موعد عرض مسلسل ولاد ناس الحلقة 22

وتعرض حلقات مسلسل ولاد ناس الحلقة 20، على قناة «القاهرة والناس» الساعة 12 منتصف الليل.

وسيعرض مسلسل ولاد ناس الحلقة 20، أيضًا على قناة «صدى البلد»، الساعة 1:00 صباحًا، والإعادة 8:00 صباحًا، و7:00 مساءً.