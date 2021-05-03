24 معلومة عن الأمير سلطان بن سلمان: أول رائد فضاء عربي مسلم

أصدر العاهل السعودي، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، عددا من الأوامر الملكية، منها تعيين الأمير سلطان بن سلمان رئيسا لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان، كما تم تعيينه مستشارا خاصا لـ خادم الحرمين الشريفين.

والأمير سلطان بن سلمان، هو الابن الثاني للملك سلمان، ووالدته هي الأميرة سلطانة بنت تركي بن أحمد السديري، وهو أول رائد فضاء عربي وأول رائد فضاء مسلم يطير للفضاء كأخصائي حمولة، على متن المكوك الأمريكي ديسكفري في 17يونيو 1985.

ونرصد أبرز المعلومات عن الامير سلطان:

- ولد الأمير سلطان في 27 يونيو 1956.

- حاصل على ماجستير في العلوم الاجتماعية والسياسية من «جامعة سيراكيوز» الأمريكية في عام 1999.

-حصل الأمير سلطان على شهادة طيار في النقل الجوي من الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وفرنسا، ولديه أكثر من 8000 ساعة طيران على أنواع مختلفة من الطائرات.

- تولى منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء بمرتبة وزير منذ عام 2018.

- عضو مؤسس جمعية مستكشفي الفضاء الدولية منذ عام 1985.

- تولى منصب رئاسة مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة منذ عام 1988.

- شغل الأمير سلطان منصب رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة منذ عام 1992.

-مؤسس ورئيس مؤسسة التراث الخيرية منذ عام 1996.

- عضو مجلس الخريجين في معهد العاصمة النموذجي منذ عام 1999.

- مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي منذ عام 2001.

- تولى الأمير سلطان منصب رئيس مجلس أمناء واحة الملك سلمان للعلوم منذ عام 2011.

- عضو مجلس أمناء، ورئيس اللجنة التنفيذية لمؤسسة الأميرة حصة السديري الخيرية منذ عام 2011م، رئيس لجنة فرعية تنفيذية لمتابعة إنشاء المؤسسة في 2006.

- تولى الأمير سلطان منصب رئيس مجلس أمناء جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد منذ عام 2013.

-الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق منذ عام 2017.

- تولى الأمير سلطان رئاسة مجلس الأمناء الأكاديمية الوطنية لعلوم الطيران منذ عام 2018.

- شغل الأمير سلطان منصب رئيس مجلس المديرين لشركة «مواكبة» للاستثمار منذ عام 2020.

- تولى رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ورئيس الهيئة بمرتبة وزير في 2008.

- كان الأمير سلطان ممثل «عرب سات» في مكوك الفضاء ديسكفري في 1985.

- شغل منصب مدير إدارة الإعلام المكلف في وزارة الثقافة والإعلام في 1984.

- شغل الأمير سلطان منصب رئيس لجنة التخطيط لمشروع تطوير الدرعية التاريخية في 1996.

-كان الأمير سلطان الأمين العام الهيئة العليا للسياحة بمرتبة وزير في 2000.

- شغل الأمير سلطان عضوية اللجنة العليا لتطوير الدرعية التاريخية في 2005، وعضوية مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية الهيئة العامة للطيران المدني في العام ذاته.

- شغل الأمير سلطان منصب رئيس مجلس المسؤولية الاجتماعية في الغرفة التجارية بالرياض في 2008، كما شغل منصب رئيس اللجنة الإشرافية لتطوير مطار الملك خالد الدولي في العام ذاته.

- شغل الأمير سلطان عضوية مجلس الإدارة في دارة الملك عبدالعزيز في 2012، كما كان عضوا في اللجنة الاستشارية في وكالة الإمارات للفضاء في 2018.