محمد محمود: المسرح يجعل الممثل يقف على أرض صلبة وقضيت عمري كله فيه

أكد الفنان محمد محمود، أنه قضى عمره في المسرح «أنا قضيت عمري كله في المسرح ومن ساعة ما اتخرجت وأنا مبعملش غير مسرح»، لافتًا أن ذلك ساعده في آداء شخصية «طريف» في مسلسل «نجيب زاهي زركش» مؤكدًا أن المسرح يعطي ثقة للفنان ومصداقية ويجعل الفنان يشعر أنه يقف على أرض صلبة.

وأضاف الفنان محمد محمود، خلال لقائه مع الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنه عمل مع الفنان يحيي الفخراني منذ 25 عاما في مسرحية «راقصة قطاع عام»، ولكنه انسحب قبل تصوير المسرحية نظرًا لأن الشخصية لم تعجبه، وأنه رفض أن تحسب عليه هذه الشخصية وبالتالي اعتذر عن آدائها، معتبرًا أن مشاركته في «نجيب زاهي زركش» هو المشاركة الأولى له مع الفنان يحيي الفخراني.

وكشف «محمود» أنه يرغب في عمل تجارب مسرحية نظرًا لأن المسرح في دمه «دمي كله مسرح وبحبه جدا وبحب أحس بنفس الجمهور وصوت الناس وضحكهم وبكائهم واللي يعرف المسرح لا يمكن حاجة تغنيه عنه».

وأكد أنه يرغب في القيام ببطولة مسرحية، لافتًا أنه يمكن أن يقدم مسرحية جديدة بداية من الغد نظرًا لحبه الشديد للمسرح ورغبته في تقديم المزيد من المسرحيات نظرًا لقضائه فترة طويلة من حياته على المسرح، مبديًا اشتياقه الشديد له ونيته عمل تجارب مسرحية جديدة خلال الفترة القادمة.