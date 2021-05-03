الفنانون روح العمل.. مخرج «خلي بالك من زيزي» يكشف كواليس المسلسل

كشف كريم الشناوي، مخرج مسلسل «خلي بالك من زيزي»، الذي نال إعجاب العديد من المشاهدين خلال عرضه في دراما رمضان 2021، عن كواليس العمل، حيث ذكر أنه تحمس للمسلسل لأكثر من سبب، أهما النص، «النص كان مغريا جدا، والفكرة كانت مغرية ومختلفة، قدمت من قبل عهد الدم وقابيل، وأحببت أخرج من هذا الإطار، سعيد جدا بردود الفعل التي تلقيتها حتى الآن».

وأضاف «الشناوي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «نجوم رمضان أقربلك»، الذي يذاع على راديو «نجوم أف إم»، مع الإذاعية إنجي علي، أنه كان يتخيل أنه طالما يقدم فكرة جديدة فإن الكثيرين سيأخذون 5 أيام لكي يتوقعوا فكرة العمل، «أكثر حاجة بسطتني رد فعل الناس عن العمل وما جذبهم له مثل جزء الجانب النفسي للموضوع والذي كتب بعناية شديدة من ورشة الكتابة».

وأوضح مخرج مسلسل «خلي بالك من زيزي»، أن أمينة خليل أدت دورها بإتقان شديد، ولم تكن خائفة، «عملنا اللي الدور محتاجه وكنا مركزين في عملنا وتركنا النتيجة وتقييمها للجمهور، وتلقيت ردود أفعال كثيرة وناس مبسوطين منحتنا دفعة في الأمتار الأخيرة، الممثلون هم روح العمل ولازم يكون فيه كتابة كويسة لكي تصل للمشاهد بشكل كويس، وكل الفنانين مخلصين لشغلهم ولشخصياتهم».

وأكد أنه عمل مع فنانين كبار أيضا مثل بيومي فؤاد وصفاء الطوخي، وكلهم لديهم هذا الإخلاص، «قبل دخول إخراج (خلي بالك من زيزي) كان عندي مشروع مع مريم نعوم، وكانت ميزانيته ضخمة جدا، وقررنا الانتظار ودخلنا نعمل زيزي وكان معنا 10 حلقات ومعالجة قوية للشخصيات، ويظل رمضان بالمشاهدة الخاصة به لازم نرصد العمل في 30 حلقة، والشغل هو الذي يفرض نفسه».

وتابع: «رمضان مثل الدوري في تجميع النقاط ومحدش يكسب الدوري من أول 5 مباريات، ولازم نركز وحلقاتنا تظل بنفس القوة، المسلسل كل شخصياته شبه الحياة جدا، طوال الوقت كنا نفكر في هذا، وأتمنى نسير على نفس الوتيرة والناس تتوقع حلقات قوية وحاجات إنسانية شبه حياتنا، وما زلنا شغالين حتى الآن على العمل».