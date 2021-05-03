إصابة وزير الرياضة الجزائري بفيروس كورونا

أصيب وزير الرياضة الجزائري سيد علي خالدي، «38 عاما»، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت مصارعة الجودو السابقة، كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة، سليمة سواكري، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أسال الله الشفاء العاجل لزميلي وأخي وزير الشباب والرياضة السيد سيد علي خالدي، إثر إصابته اليوم بفيروس كورونا المستجد».

من جانبها نقلت صحيفة «النهار» الجزائرية عن مسؤولة الإعلام بالوزارة، قولها إن «خالدي»، دخل في حجر صحي طوعي.

وكانت وزارة الصحة والسكان في الجزائر، أعلنت أمس الأحد، تسجيل 211 إصابة جديدة بـ«كورونا» و9 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى تسجيل 149 حالة شفاء، وفقا لما ذكره موقع «الشروق» الجزائري.

الصحة الجزائرية: 16 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة

وأشارت الوزارة الجزائرية في بيان، إلى أنه تم إحصاء 16 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة و 25 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 7 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.

وأوصت الصحة الجزائرية، المواطنيين، بضرورة الالتزام باليقظة، مع احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.

وأكدت الوزارة الجزائرية، على أن الالتزام الصارم بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على فيروس كورونا المستجد.

وكانت السلطات الجزائرية، أعلنت الخميس الماضي، تمديد الحجر الصحي في 19 ولاية في البلاد، للحد من انتشار «كورونا».

وأوضحت السلطات في الجزائر، أن الحجر الصحي والذي بدأ أمس الأول السبت، سيشمل ولايات: «أدرار والأغواط وباتنة وبجاية والبليدة وتبسة وتيزي وزو والجزائر العاصمة ومسيلة وورقلة»، بالاضافة إلى مدن «وهران- تيبازة- جيجل- سطيف-سيدي بلعباس- قسنطينة- بومرداس والوادي- تقرت».