تفاصيل حل أزمة مواطنة مصرية في مطار قطر

سردت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تفاصيل تدخلها لحل أزمة مواطنة مصرية عالقة في مطار الدوحة، بعد نشر استغاثتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ذكرت أنها وجدت مناشدة واستغاثة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من والدة طالبة كانت مقيمة بفرنسا، بتوقيفها في مطار العاصمة القطرية الدوحة.

وأضافت «مكرم»، خلال تصريحات تلفزيونية، أنها دخلت مباشرة وتواصلت مع والدة الطالبة في الكومنتات على نفس المناشدة، ومن خلال تلك التعليقات والتواصل مع والدة الطالبة، استطاعت معرفة أن الطالبة تدرس في فرنسا، وكانت عائدة إلى مصر عبر الخطوط الجوية القطرية، وبالطبيعي كان هناك ترانزيت في قطر.

وأوضحت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنها لم تترك الأمر، وبدأت في الاستفسار عن الطالبة وعن سبب توقيفها، وهل الطالبة لا تحمل شهادة تحليل الـ «بي سي أر» الخاص بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، لكن اتضح الأمر بعد ذلك أن الطالبة تحمل التحليل لكنه كان غير مختوم، «تواصلت مع الطالبة وطلبت منها صورة جواز السفر ورقم تليفونها».

وأردفت السفيرة نبيلة مكرم، أنها قامت على الفور بالتنسيق والتواصل مع سلطات الطيران المدني في مطار الدوحة، «كانوا سيرحلون الطالبة على أول طيارة لفرنسا.. وكان هناك تنسيق تام، وتم حجز الطيران للطالبة على أول طائرة في اليوم التالي لمصر، وكان هناك تنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الطيران لاستقبالها وإنهاء إجراءاتها بمنتهى السرعة».

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عن شكرها للطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، والدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني المصري، على ما تم من تنسيق وتعاون لحل أزمة الطالبة المصرية التي تعرضت للوقوف الأمني بمطار الدوحة في قطر أثناء نزولها ترانزيت هناك قبل وصولها لمصر.