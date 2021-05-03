محافظ البحر الأحمر عن جلسة تصوير «جوهرة» في مسجد: مهتمتش أفحص الموضوع

علق اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على جلسة تصوير قامت بها الراقصة الروسية جوهرة داخل ساحة مسجد الميناء بالغردقة، حيث قال «معرفش حاجة بمنتهى الأمانة عن هذا الأمر»، موضحًا أن مسجد الميناء له ساحة كبيرة جدًا في منتصف المدينة ويدخل فيه السياح ومجموعة من الأجانب باعتباره مزارًا ويلتقطون الصور فيه.

وأضاف «حنفي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على منصة «شاهد»: «مش هعرف إذا كانت رقاصة اللي داخلة تتصور ولا لأ، مش هنقدر نميز مين دخل ساحة المسجد ومين مدخلش ومهتمتش بفحص الموضوع أوي لأن فيه أولويات أهم منه»، فيما تجري أجهزة الأمن لضبط الراقصة لتنفيذ حكم قضائي ضدها.

وأشار محافظ البحر الأحمر، إلى أن مسجد الميناء هو من المساجد الرئيسية بالمحافظة، «والموضوع أخد أبعاد أكبر من جحمه بكتير».

وعلى صعيد منفصل أوضح المحافظ، أنه تم تطعيم 30 ألف شخص في المحافظة ضد فيروس كورونا، للعاملين في مجال السياحة بالتنسيق مع وزارة الصحة ورئاسة الوزراء.

وأكد أنه يتم تطعيم العاملين في القطاع السياحي والمرتبطين بالسياحة مثل البازارات وسائقي التاكسي، بلقاح كورونا، وهناك خطة لتطعيم جميع المتعاملين مع السياح بالمحافظة، وخطة لتطعيم المواطنين بالغردقة، فضلًا عن أن هناك فرق التواصل المجتمعى تسعى لتوعية المواطنين لمواجهة كورونا.

كانت الراقصة الاستعراضية جوهرة، الأمة الإسلامية بمناسبة شهر رمضان الكريم، وذلك من خلال مجموعة من الصور التي نشرتها داخل أحد المساجد، وظهرت مرتدية الحجاب.

وكتبت جوهرة على الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع «انستجرام»، قائلة: «رمضان كريم على الأمة الأسلامية أعاده الله عليكم وعلى أسركم بالخير واليمن والبركات».