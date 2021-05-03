المحكمة الدستورية السورية تقر 3 مرشحين لانتخابات الرئاسة

أعلنت المحكمة الدستورية في سوريا، إقرار 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية، وفقا لما ذكرته فضائية «العربية»، في نبأ عاجل.

يشار إلى أن المتقدمين لخوص الانتخابات الرئاسية يتوجب عليهم الحصول على تأييد من 35 عضواً في مجلس الشعب، كي يصبحوا مرشحين مؤهلين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وستجرى الانتخابات الرئاسية السوية فى السادس والعشرين شهر مايو المقبل، وهي ثاني انتخابات رئاسية تشهدها الدولة العربية، منذ بداية أحداث الاضطرابات والصراعات المسلحة الجارية في سوريا منذ عام 2011.

وتقدم الرئيس السوري بشار الأسد، الأسبوع الماضي رسميًا بطلب الترشح لانتخابات الرئاسة.