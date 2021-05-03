تاج الدين: مصر خالية حتى الآن من الفيروس الهندي المتحور (فيديو)

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أنه لم يرصد حتى الآن وجود أي حالات تدل على وجود الفيروس المتحور الهندي بمصر، والذي تحور بشكل مزدوج، ولهذا السبب شراسته كبيرة جدا بالهند، ونشر العلماء هناك في أبحاث أن مقاومة الجسم الطبيعية لهذا الفيروس الجديد أقل من الفيروسات القديمة، ولهذا السبب تداعيات هذا الفيروس في الهند كبيرة جدا، مشددا على أنه حتى الآن لم يرصد هذا الفيروس المتحور بمصر على الرغم من وصوله لـ17 دولة حتى الآن حول العالم.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أنه يوجد اتجاهات من الدولة لعمل إجراءات استثنائية ووقائية للحد من أي احتمالية لوجود هذا الفيروس ووصوله لمصر، حيث سيتم اتخاذ التدابير على مستوى السفر والمطارات والمسافرين والقادمين من الهند بطريق مباشر وغير مباشر وسيكون هناك إجراءات استقصاء وتتبع وملاحظات في المطارات، وإجراءات شديدة جدا لأي احتمالات لوجود هذا التحور بمصر.

وأشار تاج الدين إلى أن وزارة الصحة أعلنت أننا بالموجة الثالثة، وهناك زيادة بأعداد الحالات وهي زيادة واضحة مقارنة بالأسابيع الماضية قبل الدخول بالموجة الثالثة، ومقارنة بنفس الفترة العام الماضي، بالإضافة لزيادة عدد الوفيات لزيادة الحالات الشديدة والحرجة، مناشدا المواطنين ضرورة مساهمة المواطنين بالحد من انتشار المرض والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار المرض.

واستكمل مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية أن الدولة تسعى جدا ليلا ونهارا على توفير أكبر قدر ممكن من اللقاحات والتطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد لتوفيرها للمواطنين، وعلى التوازي يوجد مراكز حضارية مجهزة للمساهمة في تلقيح المواطنين.