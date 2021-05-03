عاجل.. مصرع 3 وإصابة 12 فى تصادم سيارتين بصحراوي أسوان الغربي

لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب نحو 12 آخرين، في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وميكروباص، قبل قليل، على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة محافظة أسوان، على بعد حوالي 2 كيلومتر من كمين غرب أسوان.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان، إخطاراً من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، كما تلقت غرفة عمليات إسعاف محافظة أسوان، بقيادة الدكتور محمد الدخيلي، بلاغاً بشأن الحادث الذي وقع على الطريق الصحراوي الغربي «أسوان - القاهرة»، عند منطقة الكيلو 2 بعد كمين غرب أسوان.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي، بينما تم نقل جثث المتوفين إلى مشرحة أسوان العمومية، وجرى التحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

أسماء الوفيات في الحادث

وكشفت مصادر طبية لـ«الوطن» عن أسماء المتوفين الـ3 في الحادث، وهم: «عيد بكري أحمد يوسف»، 51 سنة، مقيم بقرية «الخطبة، التابعة لمحافظة الأقصر، ويعمل معلم خبير رياضيات، وشقيقه «محمد بكري أحمد يوسف»، 59 سنة، مقيم بذات العنوان، ويعمل موظف بمديرية الشئون الصحية بأسوان، و«فرحة محسوب كامل»، 20 سنة.

أسماء وبيانات المصابين

واستقبل مستشفى أسوان الجامعي 12 مصاباً في الحادث، وهم: «هشام محسوب كامل»، 29 سنة، و«هناء بكري أحمد»، 50 سنة، و«فوزية علي عبد المحسن»، 48 سنة، و«طايع نصر الدين طايع»، 50 سنة، و«عفاف عابدين طايع»، 48 سنة، و«محمود أحمد حجاج»، 28 سنة، و«هاجر طايع نصرالدين»، 15 سنة، و«عاطف محمد حسين»، 42 سنة، و«وفاء نصرالدين طايع»، 38 سنة، و«ريتاج حسن عابدين»، 3 سنوات، و«محمود حسن أبو الوفا»، 14 سنة، إضافة إلى سيدة مجهولة الهوية في الخمسينيات من العمر، ويتلقى المصابون العلاج داخل المستشفى.

التحفظ على الجثث تحت تصرف النيابة

تم تحرير محضر شرطي بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي بدأت بمباشرة التحقيق، حيث أمرت بانتداب لجنة فنية من رجال المرو لكتابة تقرير حول الواقعة، كما طلبت استكمال الإجراءات، لتسليم جثث المتوفين، التى أودعت بمشرحة أسوان العمومية، إلى ذويهم.