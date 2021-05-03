«الاتصالات»: زيادة عدد مستخدمي الإنترنت في مصر خلال عام 15 مليون شخص

شهدت أعداد مستخدمي الإانترنت «الموبايل، الأرضي، وUSB» في مصر ارتفاع كبيرا خلال عام 2020، حيث وصلت أعداد المستخدمين إلى 65.25 مليون مستخدم نهاية ديسمبر 2020، مقابل 49.90 مليون مستخدم في نفس الفترة من عام 2019، بزيادة تقدر بنحو 15.35 مليون مستخدم جديد في عام فقط.

مستخدمو الإنترنت عن طريق الموبايل بلغ 52.40 مليون

وبحسب نشرة مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي أصدرتها الوزرة في أبريل الجارى، فإن أعداد مستخدمي الإنترنت عن طريق الموبايل بلغ 52.40 مليون مستخدم، فيما بلغ أعداد مستخدمي الإنترنت عن طريق الـUSB بلغ 4.04 مليون مستخدم، ووصل أعداد مستخدمي الإنترنت فائق السرعة إلى 8.81 مليون مستخدم نهاية ديسمبر 2020.

السعة الحالية للإنترنت ترتفع لملياري و565 ألف نبضة/ث

وبحسب التقرير، ارتفعت السعة الحالية للإنترنت إلى ملياري و565 الف نبضة/ث مقابل ملياري و379 الف نبضة بنهاية ديسمبر 2019، بمعدل نمو سنوي يقدر حوالي 4.07%.

مؤشر قياس سرعة تنزيل البيانات Download

وبحسب تقرير نتائج قياسات جودة خدمة شبكات المحمول للربع الأول لعام 2021، الذى يصدره الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لقياس مؤشر قياس سرعة تنزيل البيانات Download، ومتوسط سرعة تنزيل البيانات أنه لوحظ انخفاض متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركتي «فودافون» و«اتصالات» خلال شهر مارس مقارنة بشهر يناير، مع ثبات شركتي «أورانج» و«وي» عن نفس الفترة.

وبين التقرير انخفاض متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة «فودافون» في شهر مارس ليصبح 24 ميجابت في الثانية مقارنة بـ25 ميجابت في الثانية بشهر يناير، فيما استقر متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة «أورانج» في شهر مارس مقارنة بشهر يناير ليسجل 24 ميجابت في الثانية.

وتابع التقرير، أنه انخفض متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة «اتصالات» في شهر مارس ليصبح 19 ميجابت في الثانية مقارنة بـ20 ميجابت في الثانية بشهر يناير، واستقر متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة «وي» في شهر مارس مقارنة بشهر يناير ليسجل 21 ميجابت فى الثانية.

أقل سرعات تنزيل بيانات تم تسجيلها

يشار إلى أن أقل سرعات تنزيل بيانات تم تسجيلها وفقا لكل مشغل «لنسبة 10% فقط من عينات القياس»، مع ملاحظة ان الحد الأدنى المقبول هو 5 ميجابت/ثانية بلغت كالآتي؛ «فودافون» 4 ميجابت/ثانية خلال الفترة من يناير لمارس 2021، «أورانج» 6 ميجابت/ثانية خلال شهري يناير ومارس 2021، «اتصالات» 5 ميجابت/ثانية خلال الفترة من يناير لمارس 2021، و«وي» 5 ميجابت/ثانية خلال الفترة من يناير لمارس 2021.