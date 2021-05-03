الاتزان الوجداني واتخاذ القرار.. برامج تدريب للموظفين المرشحين للعاصمة الإدارية

بدأ العد التنازلي لتنفيذ المرحلة الأولى من انتقال الموظفين المرشحين لـ العاصمة الإدارية والذين يصل عددهم في هذه المرحلة لـ50 ألف موظف تقريبا، وفي إطار الاستعداد لذلك تنفذ الحكومة العديد من البرامج التدريبية للموظفين المرشحين، للتعامل مع آليات العمل في الجهات المنقولين لها بما يحقق الهدف من تقديم الخدمات للمواطنين على الوجه الأكمل وبالسرعة والدقة المطلوبة.

الخطة التدريبية تشمل رفع الوعي الوطني وأبعاد الأمن القومي للموظفين

وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة - الجهة المسؤولة عن تدريب الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية - عن الخطة التدريبية التي جرى اعتمادها لتدريب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية بالجهاز الإداري للدولة، والتي تضم حزمة برامج تدريب أساسية تقدم لكل الموظفين المرشحين.

ولفت إلى أنّ الخطة التنفيذية تشمل تزويد الموظفين بالموضوعات المتعلقة برفع الوعي الوطني وباللياقة الوظيفية، ومفاهيم وأبعاد الأمن القومي، وتحديات الأمن القومي المصري، وشرح مفهوم حروب الجيل الرابع، ومقومات نجاح الدولة، ونطاقات الأمن القومي، والتوعية بمؤسسات الدولة المصرية والمشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في المجالات المختلفة، ومفاهيم الحوكمة ومكافحة الفساد، فضلا عن أساسيات الكتابة الرسمية باللغة العربية والمهارات الأساسية لاستخدام الحاسب الآلي.

وتضم الخطة التنفيذية تدريب الموظفين المرشحين على حزمة برامج الجدارات والتي تُبنى على أساس نتائج تقييم الجدارات السلوكية التي أجرتها وزارة التخطيط، وفي هذا الإطار جرى الانتهاء من إعداد كارت تدريبي لكل موظف مرشح للانتقال، بحيث يكون المتدرب مستجيبًا للاحتياجات من الجدارات السلوكية التي تم التقييم على أساسها، وعليه سيتم تدريب من يحتاج إلى جدارة معينة وفقًا للتقييم، وتشمل هذه الجدارات السلوكية: الدافعية للإنجاز، والاتزان الوجداني، وفعالية الاتصال، وكفاءة التعامل مع الواقع، وكفاءة الأداء، والانفتاح على الخبرة، والثقة بالنفس، والعمل الجماعي، واتخاذ القرار، وإدارة الوقت.

برامج للتدريب على إجادة استعمال التطبيقات المقرر تعميمها في العاصمة الإدارية الجديدة

كما تشمل الخطة التدريبية أيضا حزمة البرامج التخصصية، حيث يتم تدريب كل مجموعة في مجال عملها مثل استكمال تدريب الموارد البشرية، وتدريب العاملين بإدارة التعاقدات، وتدريب العاملين بالشئون القانونية، ويتم التنسيق في هذه البرامج مع الوزارات والأجهزة المعنية كل فيما يخصه، كما تشمل حزمة برامح التطبيقات من خلال تدريب عملي على كيفية إجادة استعمال التطبيقات المقرر تعميمها في العاصمة الإدارية الجديدة، بحيث يكون الموظفون المنتقلون على دراية كاملة قبل الانتقال بكيفية تشغيل واستخدام هذه البرامج.