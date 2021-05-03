تناول إفطاره دون غسل يديه.. تسمم عامل بـ«حبة الغلة» في الدقهلية

أصيب عامل بالتسمم في إحدى القرى التابعة لمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، حيث تم نقله إلى مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة مصاباً بحالة إعياء شديدة، وتبين أنه ذهب لتناول طعام الإفطار عقب قيامه بتخزين محصول القمح، ووضع أقراص كيماوية تستخدم لحفظ الغلال من السوس، وتناوله الطعام بعدها دون غسل يديه، مما أدى إلى إصابته بالتسمم الكيماوي، وتم وضعه تحت الملاحظة الطبية لحين استقرار حالته.

وصول عامل لطوارئ المنصورة مصاباً بتسمم كيماوي

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة تمي الأمديد من مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، بوصول المدعو «أحمد الدندراوي زیدان موسی»، 21 سنة، عامل، ومقيم قرية «منشأة الغربي»، دائرة المركز، مصاباً بحالة إعياء إدعاء تناول مادة سامة.

وأجرى أطباء استقبال مستشفى الطوارئ بالمنصورة الإسعافات الطبية اللازمة للمصاب، وجرى وضعه تحت المتابعة الطبية لحين استقرار حالته.

وضع «حبة الغلة» وتناول طعامه دون غسل يديه

انتقل ضباط مركز تمي الأمديد إلى مكان الحادث، وبالفحص وسؤال شقيقه المدعو «حمادة الدندراوي زیدان موسی»، 32 سنة، عامل، ومقيم بذات القرية، في محضر الشرطة، أكد أنه أثناء قيام شقيقه بتخزين محصول القمح لهذا العام، وقيامه بوضع أقراص كيماوية تستخدم لحفظ الغلال «حبة الغلة السامة»، وعقب الانتهاء من عمله وكان في نهار رمضان، جاء وقت الإفطار، فتوجه لتناول طعامه دون أن يغسل يديه، مما أدى إلى حدوث إصابته، وفور ظهور حالة الإعياء عليه، توجه به فوراً إلى المستشفى، وتم تحويله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة برقم 1250 لسنة 2021 إداري مركز تمي الأمديد، وتم إخطار على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.