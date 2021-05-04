«ثمن الشهامة».. 3 متهمين قتلوا شابا دافع عن فتاة تحرشوا بها

اقتادت أجهزة الأمن الثلاثة متهمين بطعن شاب بطعنة نافذة بالصدر بسلاح أبيض «مطواة»، لدفاعه عن فتاة كانوا يتحرشون بها في منطقة دار السلام بالقاهرة، إلى مكان الجريمة لتمثيلها، كما أمرت بالتحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة، واستعجال تقرير الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة، كما أمرت بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

أقوال المتهمين

وناقشت النيابة العامة، المتهمين بشأن ملابسات الواقعة، واعترفوا بتفاصيل الجريمة، حيث أقروا أنهم لم يقصدوا قتل المجني عليه، وإنما كان هدفهم تخويفه للابتعاد عن طريقنا بعد تدخله للدفاع عن فتاة كنا نقوم بالتحرش بها.

بداية الواقعة

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لقسم شرطة دار السلام من أحد المستشفيات يفيد بوصول شاب يبلغ من العمر حوالي 16 عاما، مصابا بطعنة نافذة في الصدر، وذلك على خلفية مشاجرة كانت بينه وبين 3 متهمين كانوا يتحرشون بفتاة في منطقة دار السلام، قاموا على إثرها بطعنة بسلاح أبيض «مطواة»، وفروا هاربين.

فحص الكاميرات ومناقشة الشهود

وعقب ذلك تم تشكيل فريق بحث وتحر لكشف ملابسات الواقعة، وتمكنت القوات من خلال التحريات والتحقيقات وفحص الكاميرات الموجودة بالمنطقة ومناقشة الشهود، من تحديد هوية الشباب الثلاثة الذين قاموا بطعن المجني عليه وتبين أن أحدهم لديه معلومات جنائية «مسجل خطر».

ضبط المتهمين

تم اعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة وتمكنت القوات من ضبط المتهمين عن طريق تتبع خط سيرهم، وتم القبض عليهم وجار استجوابهم للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وتم تحرير المحضر اللازم، وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها.