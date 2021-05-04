تحذير من الإفطار في رمضان على القهوة.. تعرضك للإصابة بقرحة المعدة

تُعَد القهوة، من المشروبات التى تمد جسم الإنسان بالطاقة بالإضافة إلى رائحتها ومذاقها المميزين، ما يدفع عدد كبير من عشاق القهوة لبدء يومهم «بفنجان بن»، وبخاصة قبل تناول وجبة الإفطار في شهر رمضان.

الدكتورة آمال صبري استشارية طب الأطفال والتغذية العلاجية توضح في هذا التقرير أضرار تناول القهوة قبل الإفطار.

- تزيد القهوة من إفراز حمض المعدة الذي يساعد في هضم الطعام، والذي حال تكرر إفرازه على معدةٍ خالية، فإنه يؤدي إلى التهاب جدار المعدة وتقرحها، «الإصابة بقرحة المعدة»، عسر الهضم ومتلازمة القولون العصبي.

- تسرع القهوة من إفراغ المعدة، ما يتسبب في قلة امتصاص بعض المغذيات والمعادن الهامة للجسم، علاوةً على احتوائها على الكافيين الذي يقلل من امتصاص محتوى الطعام من الكالسيوم والحديد، فيؤدي ذلك إلى الإصابة بالأنيميا وهشاشة العظام.

- تزيد القهوة من مستوى الكورتيزول، «هرمون الإجهاد في الجسم»، وكذلك «النورادرينالين»، ما يزيد من التوتر والعصبية، وفي المقابل يقلل من إفراز هرمون السيريتونين، المسؤول عن السعادة، ما يعرض الكثير لخطر الإصابة بالاكتئاب.

- يزيد الكافيين الموجود في القهوة من إدار البول، والذي يزداد حال تم تناولها على معدةٍ فارغة، ما يؤدي إلى جفاف الجسم.

- القهوة تقلل الشهية للطعام، مل يقلل إمداد الجسم بالعناصر الغذائية الهامة.

يذكر أن للقهوة بعض الفوائد، حيث إنها تُعَد من مضادات الأكسدة، كما أنها تساهم في علاج السمنة، كونها تزيد من معدل الحرق وتقلل الشهية، ولكن لتجنب أضرارها يجب تناولها بعد وجبة الإفطار بساعة على الأقل.