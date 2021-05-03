أسعار الخشب في مصر 2021.. متر السويدي يسجل 7300 جنيه

ارتفعت أسعار الخشب في مصر 2021 خلال الأيام الأخيرة، بنسبة تتراوح من 15% إلى 20%، ليسجل متر الخشب السويدي بعد الزيادة في الفترة الحالية، 7300 جنيها للمتر، كما يصل سعر المتر المكعب من الخشب الوان إلى 11 ألف و500 جنيه، وهما من أكثر أنواع الأخشاب استخداما في الأثاث والموبيليا.

أسعار الخشب في مصر 2021: الزيادة سيد الموقف

وقال محسن التاجوري وكيل الشعبة العامة للأخشاب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الخشب في مصر 2021 ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الحالية.

وأضاف التاجوري لـ«الوطن»، أن ارتفاع الأسعار بهذا الشكل إلى الظروف الحالية التي يعاني منها العالم، خاصة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، وهو ما جعل هناك ارتفاعات في أسعار الأخشاب المستوردة، كما أنه نظرا إلى ارتفاع أسعار الخشب في مصر 2021، انخفضت كميات الاستيراد، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار أيضا، وكذلك تذبذب أسعار الدولار كلها أمور أدت إلى الارتفاع.

تراجع استيراد الخشب لمصر

وأوضح وكيل شعبة الأخشاب، أن استيراد الأخشاب انخفض بنسبة 25% نظرا لارتفاع الأسعار وكذلك توقف البعض عن العمل نظرا للظروف الحالية وتوقف حركة البيع، بسبب أزمة فيروس كورونا.

ولفت التاجوري في تصريحات سابقة، إلى أن أسعار الأثاث والموبيليا ارتفعت بنسبة 20%، حيث إن متوسط سعر غرفة النوم يصل إلى 40 ألف جنيه، ومتوسط سعر اطقم الصالون تصل إلى 25 ألف جنيه.

وأضاف أن متوسط تكلفة فرش شقة للمقبلين على الزواج تتكلف بحد أدنى 150 ألف جنيه لشراء أثاث المنزل من غرفة نوم وغرفة اطفال وطقم انتريه وغرفة سفرة ومطبخ.

وتوقع التاجوري، أن تنخفض أسعار الخشب في مصر 2021، في حين السيطرة على فيروس كورونا المستجد وانخفاض أعداد الإصابة وعودة العمل والتجارة في العالم كله بشكل طبيعي.