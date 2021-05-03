ضبط 2 طن «رنجة» غير صالحة للاستهلاك الآدمي في مخزن بدون ترخيص بالجيزة

شنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، حملة مكبرة على الأسواق، بالتنسيق مع الجهات المختصة، أسفرت عن ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأسماك المملحة «بدون ترخيص» بدائرة قسم شرطة الأهرام، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الأسماك المملحة «رنجة» غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بلغت 400 صندوق، بإجمالي وزن 2 طن، قبل طرحها للبيع، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري، والعمل على ضبط الأسواق ومتابعة حركة تداول السلع، والتصدي لجرائم السلع المقلدة والمغشوشة وغير الصالحة للاستهلاك، لحماية جمهور المستهلكين والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.