عاجل.. الصحة العالمية: إصابات كورونا في أسبوعين تتخطى حصيلة أول 6 أشهر من الوباء

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» على مستوى العالم خلال الأسبوعين الماضيين، يفوق ما جرى الإبلاغ عنه خلال الستة أشهر الأولى من الوباء.

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية، في تصريح نقلته شبكة «سي إن إن» الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الهند والبرازيل تمثلان أكثر من نصف حالات الأسبوع الماضي، لكن هناك العديد من البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم التي تواجه وضعًا هشًا للغاية.

ودعا «جيبريسوس» الجميع إلى مواصلة اتباع نصائح منظمة الصحة العالمية، والمشورة الوطنية حول تدابير سلامة الصحة العامة، قائلا: «ما يحدث في الهند والبرازيل يمكن أن يحدث في مكان آخر ما لم نتخذ جميعا احتياطات الصحة العامة التي دعت إليها منظمة الصحة العالمية، منذ بداية الوباء، فاللقاحات جزء من الإجابة، لكنها ليست الحل الوحيد».

وأعلنت جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، أنّ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» حول العالم، ارتفع إلى 152 مليونا و871 ألفا و267 حالة.

وأفادت الجامعة، حسب ما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، بأنّ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 3 ملايين و202 ألف و541 حالة.