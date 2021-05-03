عاجل.. إخماد حريق مخبز في دار السلام ومصرع 4 وإصابة آخر

نجحت قوات الحماية المدنية، في إخماد حريق بمخبز بدائرة قسم شرطة دار السلام، وتبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، إلى محل البلاغ، وتبين حدوث تسرب غاز داخل مخبز «بدون ترخيص»، مما أدى إلى اشتعال النيران بمحتويات المخبز.

وأسفر الحريق عن وفاة أربعة أشخاص، وإصابة مالك المخبز بحروق متفرقة، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج، واحتراق مركبة «توك توك» تصادف توقفها أمام المخبز وقت اندلاع النيران.