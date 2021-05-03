«روسيا اليوم»: استهداف قاعدة عسكرية شمال بغداد بـ3 صواريخ «كاتيوشا»

أفاد مراسل شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، في العراق، اليوم الاثنين، بتعرض قاعدة عسكرية شمال بغداد لقصف جوي بصواريخ «كاتيوشا»، موضحا أن «أكثر من ثلاثة صواريخ سقطت على قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين شمالي العراق». ولم يذكر أي تفاصيل عن الخسائر حتى الآن.

يذكر أن قاعدة بلد الجوية كانت تضم في وقت سابق قوات أمريكية، لكنها انسحبت منها قبل أشهر، وتضم اليوم، مجموعة مقاولين أمريكيين وموظفي صيانة طائرات F16.

وكانت الأجهزة الأمنية في العراق، سجلت انفجار عبوتين ناسفتين على رتل لوجيستي تابع للتحالف الدولي في محافظة ذي قار العراقية آواخر أبريل الماضي.

وهاجم مجهولون رتلا تابعا للقوات الأمريكية على الطريق الدولي السريع غربي محافظة ذي قار، بعبوتين ناسفتين محليتي الصنع، يتحكم بهما عن بعد، لافتا إلى أن الهجوم بالعبوات الناسفة تسبب في أضرار مادية بإحدى العجلات التي كانت تحمل معدات عسكرية.