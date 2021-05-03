إعدام 300 «شيشة» بعد مصادرتها من المقاهي بإيتاي البارود «صور»

شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات مكثفة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، الخاصة بآليات عمل المقاهي ومنع تقديم الشيشة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، واستهدفت الحملات المقاهي الموجودة بالقرى البعيدة، التي ظن ملاكها أنهم بعيدون عن أعين الجهات الرقابية.

إعدام 300 شيشة بإيتاي البارود

أعدمت اليوم الإثنين، الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، برئاسة محمد كجك، 300 شيشة بعد مصادرتها خلال حملات المرور على المقاهي والكافتيريات بنطاقي المركز والمدينة، خلال الفترة الماضية، من خلال قسم الإشغالات وإدارة البيئة بالوحدة.

حملات مرورية مكثفة

لم تتوقف الوحدة المحلية عن ملاحقة المخالفين خلال الفترة الماضية، حيث نفذت عدد من الحملات للمرور على المقاهي والكافتيريات، أسفرت عن التحفظ على كميات من «الشيشة»، نظرًا لعملها بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بحظر تقديم «الشيشة» بالمقاهي والكافتيريات.

لجنة متخصصة لإعدام الشيشة

قال مصدر بالوحدة المحلية بمركز ومدينة إيتاي البارود، إنه تم تشكيل لجنة متخصصة لإعدام الكميات المتحفظ عليها والتخلص منها، كإجراء احترازي لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية، واستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.