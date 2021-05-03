«فيس بوك» يتحول لسرادق عزاء بعد وفاة أسرة في حادث تصادم بالأقصر

تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في الأقصر لسرادق عزاء كبير، حدادًا على معلم وزوجته وشقيقه في حادث تصادم سيارة ملاكي بميكروباص.

وتوفى في الحادث الذي وقع صباح اليوم على الطريق الصحراوي الغربي «الأقصر- أسوان»، محمد بكري 60 سنة، موظف بوزارة الصحة، وعيد بكري، معلم رياضيات بالأقصر 51، وامتثال محمد زوجة الأول، وأصيب في الحادث 14 شخصا آخرا، بينهم شقيقة الراحلين محمد وعيد بكري.

ونعى العشرات من أبناء الأقصر الضحايا، مؤكدين أن الضحايا يتمتعون بعلاقات طيبة مع الجميع، وكانوا في زيارة لأحد أقاربهم في أسوان.

وتجمع المئات من أبناء الأقصر أمام منزل الضحايا فى منطقة نجع الخطباء، في انتظار جثامين ضحايا الحادث.

وقال حجاج حافظ، معلم، وجار الضحايا، أن ما حدث ابتلاءً كبيرا، داعيا الله عز وجل، أن يتغمد المتوفين برحمته وأن يدخلهم فسيح جناته، مؤكدا أن عيد بكري، معلم الرياضيات من الشخصيات التي لن تتكرر، حيث إنه كان محبا للخير ومشارك في كل المناسبات مع الأهالي، كما أنه مربي أجيال بمعنى الكلمة وجميع تلاميذه يعشقونه، نظرا لعلمه الغزير وحكمته وتعامله الراقي والمحترم معهم، كذلك شقيقه الآخر محمد بكري الذي توفى فى الحادث أيضا، مشيرًا إلى أن الراحلين فقدا شقيقهم الأصغر أيضا منذ بضعة سنوات.

ونعى تلاميذ المعلم الراحل معلمهم، من خلال جروبات خاصة بهم، حيث كتبت خلود محمد ناعية معلمها، قائلة: «سنوات كنت فيها لا أحب مادة الرياضيات ولكن على يدك أحببت المادة بسبب أسلوبك الشيق وتعاملك المحترم رحمك الله أستاذي الفاضل، وفاتك في العشر الأواخر من رمضان وثناء الناس عليك دليل على حسن خاتمتك».