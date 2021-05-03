إيهاب توفيق: راغب علامة أخذ مني أغنيتين وأوقفت التعامل مع ملحن إحداهما

قال الفنان إيهاب توفيق، إنه كان أعجب بأغنيتين الأولى كانت للملحن الراحل حسن أبو السعود، والثانية كانت لملحن لم يذكر اسمه، وأعجب بهما في نفس الوقت المطرب اللبناني راغب علامة، مؤكدا أن هذا الأمر تم على فترات متباعدة، حيث كان يتدخل علامة لجعل تعاقد الأغنية لصالحه في المرتين.

وأضاف «توفيق» خلال استضافته في برنامج «شيخ الحارة والجرئية» المذاع على فضائية «القاهرة والناس» وتقدمه الإعلامية إيناس الدغيدي، أن الفنان راغب علامة أخذ أيضا أغنية «شوفتك اتلغبط» عقب أن سمع ملحن الأغنية كل من علامة وتوفيق في وقت متقارب، مؤكدا أنه توقف في المعاملة مع هذا الملحن الذي لم يذكر اسمه لأنه لم يلتزم بالكلام وكلمته لم يكن لها قيمة.

وتابع توفيق: «اتفقنا على تسجيل أغنية شوفتك اتلخبط وسجلنا المزيكا ودفعت فلوس الفرقة اللي سجلت ويوم التسجيل كملت كل حاجة، وأنا بسجل لاقيت الأغنية معمولة على 2 كوبليه بس، ولاقيت كوبليه ناقص، فكلمت الملحن قالي أنا مسافر بره مصر، قولتله طب فين الكلام.. قال مفيش كلام، وزعلنا وقولتله ليه ضغط علينا نشتغل ما كنا استنينا لحد ما تيجي وبقيت الكلام يكون موجود.. وحصل زعل ومرضيش يديني التنازل بتاع الأغنية ودخل الموضوع في عند بقى».