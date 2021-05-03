مدير معهد القلب بدمياط: 333 مواطنا تلقوا لقاح فيروس كورونا

يواصل مركز القلب والجهاز الهضمي بمحافظة دمياط، برئاسة الدكتور كمال سلامة، وإشراف الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة، استقبال المواطنين لتلقي لقاح فيروس كورونا.

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وقال مدير معهد القلب والجهاز الهضمي في تصريح لـ«الوطن»، اليوم الإثنين، إنه تم تطعيم 333 مواطنا، بعد إجراء الكشف الطبي على أصحاب الأمراض المزمنة قبل التطعيم حيث تم تلقيح 277 مواطنًا بالجرعة الأولى من لقاح «أسترازينكا».

وأكد تطعيم 22 مواطنًا بالجرعة الأولى من لقاح ««سينوفارم»، 34 مواطنًا بالجرعة الثانية من لقاح «سينوفارم» .

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وتشمل المجموعات المستحقة للتطعيم بلقاح كورونا، العاملين في القطاع الطبي، والفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي، وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ثم يتم تحديد موعد للمسجلين على الموقع ويجرى التواصل معهم من خلال رسالة نصية وتوجيههم إلى مركز القلب والجهاز الهضمي، لتلقي الجرعة الأولى من اللقاح وعند توجه المواطن لمركز التطعيم، تجرى مراجعة بياناته من خلال بطاقة الرقم القومي.

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الأوراق المطلوبة من أصحاب الأمراض المزمنة قبل التطعيم، وينتقل المستحق لمنطقة الانتظار ثم يتوجه بعدها إلى غرفة الموافقة المستنيرة، وفيها يجرى الرد على كل استفساراته، وشرح البنود الخاصة بالموافقة من خلال الطاقم الطبي المتواجد، كما تجرى مراجعة بيانات المواطن والتحقق من استيفاء المستندات، ويشترط على أصحاب الأمراض المزمنة، إحضار أي تقرير يفيد بحالته أو الأدوية التي يتلقاها، مع أصل بطاقة الرقم القومي.

وفي المرحلة الأخيرة، يجرى التأكد من هوية المواطن، وحقنه باللقاح أعلى الذراع الأيسر بالعضلة الدالية، ثم يؤكد مركز المعلومات تسجيل حصول المواطن على الجرعة الأولى من اللقاح بمنظومة وزارة الصحة والسكان المُميكنة، وتسجيل تاريخها وتحديد موعد الحصول على الجرعة الثانية، علما بوجود عيادات مخصصة بالمركز لمتابعة المواطنين بعد تلقي اللقاحات حال ظهور أي أعراض جانبية بسيطة أو متوسطة، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.

وتجرى تلك الخطوات أيضا خلال الزيارة الثانية للمواطن للحصول على الجرعة الثانية من اللقاحات، ووفقا لتعليمات وزارة الصحة والسكان، يحصل المواطن الذي تلقى لقاح «سينوفارم»، على الجرعة الثانية بعد 21 يوما من تلقي الجرعة الأولى، بينما يتلقى الحاصلون على لقاح «أسترازينيكا»، الجرعة الثانية بعد مرور 12 أسبوعًا من تلقيهم الجرعة الأولى.

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