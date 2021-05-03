موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في المغرب فلكيا.. رمضان 29 يوما فقط

من المتوقع، فلكيا، أن لا يكتمل شهر رمضان في المغرب هذا العام، وتكون مدة شهر رمضان المبارك عام 1442 هجريا 29 يوما فقط، على أن يكون يوم الخميس الموافق 13 مايو الجاري، هو موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في المغرب فلكيا، ويأتي عيد الفطر المبارك في المغرب، هذا العام في ظل زيادة في إصابات فيروس كورونا، ما دفع المغاربة إلى التهافت لاقتناء «ملابس العيد»، خوفا من فرض حظر تجوال قبل أول أيام عيد الفطر المبارك في المغرب.

وأكدت مراصد فلكية مختلفة، أن أول أيام عيد الفطر المبارك في المغرب، سيصادف يوم الخميس 13 مايو، أي أن شهر رمضان المبارك سيكون 29 يوما فقط، حيث كانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، أعلنت أن الأربعاء 14 أبريل الماضي، هو أول أيام شهر رمضان المعظم بالمملكة المغاربية لعام 1442 هجريا، بخلاف مصر، التي بدأ فيها شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء 13 أبريل، بحسب دار الإفتاء المصرية.

ويتميز عيد الفطر في المغرب 2021، بطقوس فريدة ومختلفة، إلا أن عيد الفطر المبارك هذا العام يأتي مع زيادة في إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

عيد الفطر 2021 في المغرب في ظل كورونا

تشهد الأيام الأخيرة في شهر رمضان، قبل أول أيام عيد الفطر في المغرب 2021، تهافتا كبيرا للمواطنين على الأسواق التجارية الكبرى بمعظم المدن المغاربية، لشراء ملابس عيد الفطر، في غياب لاحترام التدابير الصحية وغياب، وتحولت الشوارع التجارية في المغرب إلى بؤر لنشر فيروس كورونا، في ظل عدم احترام التدابير الصحية الموصى بها للوقاية من الفيروس القاتل.

وقالت صحيفة «هسبريس» المغربية الإلكترونية، إن سبب اكتظاظ الأسواق في المغرب قبيل أول أيام عيد الفطر المبارك 2021، هو تهافت الأسر من أجل شراء ملابس العيد لأطفالهم، تخوفا من فرض حظر تجوال في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، مع زيادة إصابات كورونا.

وأوضحت الصحيفة المغاربية أن احترام التباعد والتدابير الصحية الأخرى غير معمول به داخل محلات الملابس في المغرب والمولات التجارية. فعلى سبيل المثال شهد السوق التجاري الشهير في المغرب «كراج علال»، فوضى وازدحاما لا مثيل لهما نهاية الأسبوع الماضي.