«الصحفيين» تتلقى طلبات الاشتراك في مشروع العلاج اليوم

تبدأ نقابة الصحفيين اليوم الثلاثاء في تلقي طلبات الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين أعضاء النقابة وأسرهم وذلك حتى الخميس المقبل، وذلك عوضًا عن أيام الإجازات الثلاث التي اختصمت من الأسبوع، الذي وافق مجلس النقابة على قبول الاشتراكات به استثنائيًا.

وأوضح أيمن عبدالمجيد، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، أنه كان مقررًا قبول طلبات الاشتراك في مشروع العلاج من الأحد 25 إبريل الماضي، وحتى الأحد 2 مايو الماضي، مشيرا إلى أنه لما شهد الأسبوع ثلاثة أيام إجازات رسمية، حالت دون تمكن الزملاء من الاشتراك، فتم تعويضها بأول ثلاثة أيام عمل.

إصلاحات هيكلية

وأوضح عبد المجيد، في بيان: أن مشروع العلاج شهد في ديسمبر من العام 2019 ما وصفه بـ«إصلاحات هيكلية»، بمضاعفة الحد الأقصى للاستفادة، وتوحيد قيمة الاشتراك، ومضاعفة خدمات المشروع، في ظل تفشي وباء فيروس كورونا، داعيا المؤسسات الصحفية، لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لحماية الزملاء، في ظل تصاعد معدلات إصابات الموجة الثالثة.

شروط الاشتراك

وحدد أيمن عبد المجيد 4 مستندات كشرط للاشتراك لأول مرة بالإضافة إلى سداد الرسوم موضحا أنه يُرجى إحضار المستندات التالية:

1 - صورة فوتوغرافية لكل راغب في الاشتراك.

2 - صورة من قسيمة الزواج في حالة الاشتراك للزوج أو الزوجة.

3 - صورة شهادة ميلاد العضو، حال الرغبة في الاشتراك للوالدة.

4 - صورة شهادة ميلاد الأبناء، حال الرغبة في الاشتراك.

5 - تسديد رسوم الاشتراك بواقع 185 جنيهًا للفرد على أن يُضاف 25 جنيهًا للأسرة.

وكان عبد المجيد أفاد في بيان سابق بأن لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، ستوفر كميات جديدة من الكمامات الطبية والمطهرات، بعد نفاد الكميات، لمواصلة جهودها في الشق الوقائي الممتدة لأكثر من عام ونصف العام، منذ ظهور الجائحة، على أن تكون موثوقة الجودة من مصانع الإنتاج الحربي، وبتخفيضات إضافية للأسعار، معربًا عن أمنياته لجميع الزملاء وأسرهم بالصحة والعافية.