محافظ كفر الشيخ يتابع تدريب فريق عمل «الجيومكانية» على أحدث الأجهزة

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، أعمال وحدة شبكات المرافق التابعة لوحدة نظم المعلومات الجيومكانية، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تطوير منظومة إصدار تراخيص البناء وتشديد إجراءات الرقابة وتحديد المسئولية، بالاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لتحديد حجم وأماكن المخالفات بصور الأقمار الصناعية.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه تم إنهاء نقاط الثوابت معلومة الإحداثيات والمناسيب داخل مدينة كفر الشيخ، حيث تم عمل شبكة من الترافيرسات المساحية التي تغطي كل أنحاء المدينة، وتم تحديد الصفر المعماري للمدينة مقارنة بمستوى سطح البحر ومراعاة تغطية مناطق الامتداد العمراني الجديدة بشبكات إحداثيات تمكن الوحدة من إتاحة معلومية البيانات المكانية المتعلقة بالموقع وجميع البيانات المساحية.

وأضاف عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، أنه تم تدريب فريق العمل على أحدث الأجهزة على مستوى العالم، وهي وحدة GPS موديل «GRX3» للقيام بعمل ثوابت أرضية لكامل نطاق المحافظة، ومحطة رصد متكاملة Total Station موديل «IX503» للقيام بأعمال الرفع المساحي والتوقيع وميزان إلكتروني أوتوماتيكي موديل «SDL50» لتحديد الصفر المعماري والمناسيب، وأجهزة الكشف على الأغطية والمعادن والكشف عن شبكات البنية التحتية.

وأكد أحمد السعيد عجلان، مدير الوحدة، أن الوحدة ستقوم بتقديم خدمات واسعة المجال في نطاق الأعمال المساحية، مثل عمل الميزانيات الشبكية والطولية وحساب كميات الحفر والردم، وجسات المرافق وتصاريح الحفر وإنتاج خرائط مرافق للبنية التحتية لأي منطقة، للتعرف على المرافق الموجودة في باطن الأرض، لتحقيق تكامل البنية المعلوماتية من خلال قواعد بيانات مكانية مركزية في الوحدة الجيومكانية الرئيسية بالمحافظة، فضلا عن أنه تم تدعيم الوحدة بحزمة تراخيص لأكثر البرامج دقة في العالم والتي تتعامل مع صور الأقمار الصناعية، وبرامج النظم والتي تتيح للمحافظة الربط اللحظي مع جهات الإدارة والوحدات الفرعية، بمراكز ومدن المحافظة، وتدعم مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بكل أشكاله.