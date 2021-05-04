مسلسل قصر النيل الحلقة 21: مفاجأة حول علاقة كاميليا وحسين السيوفي

أحداث مشوقة بدأ بها مسلسل قصر النيل الحلقة 21، باكتشاف الضابط خالد نوح، الذي يجسد دوره الفنان أحمد مجدي، مقتل خبير الطب الشرعي بعد القبض عليه، وأن هناك شخصا مجهولا وضع له السم في القهوة عقب بدأ التحقيقات معه حتى يمنعه من الاعتراف على جريمة منصور السيوفي.

بحث الضابط خالد نوح عن لغز جثمان منصور السيوفي

وتوالت الأحداث باستمرار المقدم خالد نوح، في البحث عن حل للغز اختفاء جثمان منصور السيوفي، من المشرحة، ومحاولة الوصول لليد الخفية التي تقع خلف تلك المؤامرات.

كاميليا تحصل على حريتها من جديد

وعقب عدم اكتفاء الأدلة حول كاميليا التي تلعب دورها دينا الشربيني، حول قتلها لزوجها منصور السيوفي، جرى رفع الحراسة الجبرية عنها من قبل خالد نوح، واستعادت حريتها مجددا لتتمكن من الخروج من القصر.

عايدة تلح على حسين ليتزوج من قريبتها

ولا تزال تمارس عايدة، التي تلعب دورها ريهام عبدالغفور، ضغوطها على حسين السيوفي، لتزويجه من قريبتها رغما عنه، حتى تتمكن من تولي مسؤولية المصنع.

خالد نوح يفجر مفاجأة جديد لكاميليا

واختتمت أحداث الحلقة، باصطحاب خالد نوح لكاميليا داخل مكتبه بمديرية الأمن، ومن ثم فجر لها مفاجأة بشأن حسين السيوفي، حيث أخبرها اكتشافه بأن الأخير هو شقيقها من الأم.

مواعيد إعادة عرض مسلسل قصر النيل

تعرض إعادة مسلسل قصر النيل، في الواحدة صباحا على فضائية «mbc مصر2»، وفي الرابعة والنصف عصرا على فضائية «mbc مصر».

أحداث مسلسل قصر النيل

تدور أحداث مسلسل قصر النيل في إطار اجتماعي درامي مشوق، في حقبة ستينيات القرن الماضي، حول خلافات أبناء رفعت السيوفي وعمهم منصور السيوفي على ميراث والدهم وتركته الضخمة، وتتوالى الاتهامات المتبادلة بين أفراد العمل.

ومن ثم عمت الفوضى بين كل أطراف القصر، وبدأ تبادل الاتهامات بينهم.

أبطال مسلسل قصر النيل

ويشارك في بطولة مسلسل قصر النيل نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم، دينا الشربيني، صلاح عبدالله، أحمد مجدي، ريهام عبدالغفور، أحمد خالد صالح، محمود البزاوي، سامي مغاوري، عمر السعيد، صبري فواز، مريم الخشت، وناردين فرج، تأليف محمد سليمان عبدالملك، إخراج خالد مرعي.