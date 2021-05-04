«الصحة» توضح آلية الحصول على لقاح كورونا: الإقبال متزايد (فيديو)

قال المهندس أيسم صلاح، مساعد وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تعمل في إطار محورين من أجل تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد، أولهما إيجاد سنتر كبير للتطعيم، إذ سيتم افتتاح سنتر كبير في أرض المعارض فيه 100 فرقة لتطعيم أكثر من 10 آلاف مواطن في اليوم الواحد، كما سيجرى تدشين هذا النوع من المراكز في محافظات أخرى.

وأضاف صلاح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج «الحكاية»، المذاع على منصة «شاهد»: «وهناك محور آخر نوهت الوزارة بالعمل عليه وهو الوصول إلى قطاعات مختلفة من المجتمع، مثل القطاعات كثيفة العمالة والشركات والبنوك وأماكن التجمعات التي بها مواطنون كثر».

وتابع مساعد وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات: «وزيرة الصحة بذلت مجهودا كبيرا للحصول على لقاحات كورونا بكميات كبيرة، وذلك بالتعاون مع جهات الدولة، وطبقا لزيادة الجرعات فإننا نغير استراتيجيات التطعيم، فقد بدأنا بـ40 مركزا حتى وصلنا إلى ما يقارب 400 مركز وسنصل إلى أعداد أكبر كثيرا في القريب العاجل».

وأوضح المهندس أيسم صلاح، مساعد وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات: «كل المراكز مفتوحة من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، ويمكن الحصول على اللقاحات على مدار اليوم من أجل تقليل التكدس».

وأشار إلى أن أعداد المقبلين على لقاح كورونا زادت بعدما تأكد المواطنون من أن الذين حصلوا عليه لم يتعرضوا لأي مشكلات صحية، كما أن نشر صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وهما يحصلان على التطعيم شجع عددا كبيرا من المواطنين على تلقي اللقاح: «هدفنا تطعيم 250 ألف مواطن بشكل يومي، وحتى الآن عدد الذين سجلوا طلبات تلقي اللقاح تجاوز 2 مليون وربع المليون مواطن، حصل منهم نحو 1.350 مليون مواطن على مواعيد لتلقي التلقيح وحضر منهم 900 ألف مواطن».

وأتم: «خلال القريب العاجل سيكون لدينا رقم على واتس آب يمكن للمواطنين التواصل معه لمعرفة مواعيد الحصول على اللقاح ومعرفة موقع مركز التطعيم الذي وصلهم في الرسالة والإبلاغ عن الأعراض الجانبية».

وأكد أن حصول المواطنين على اللقاح وفقا للحالة الصحية وليس بأسبقية الحجز، إذ ستبدأ الأولويات بالفرق الطبية ومصابين بأكثر من 3 أمراض مزمنة وكبير في السن، والثاني المصابين بأكثر من 3 أمراض مزمنة وأصغر في السن، والثالث المصاب بـ3 أمراض مزمنة، والرابع المصاب بمرضين، ثم المصاب بمرض واحد، ثم كبار السن غير المصابين بأمراض مزمنة، ثم الأصغر سنا غير المصابين بأمراض مزمنة.

وأتم: «بعض المسجلين في القاهرة الجديدة لأقرب منطقة قد تكون في مدينة نصر من أجل تكسير قوائم الانتظار، والأماكن التي فيها قوائم الانتظار كبيرة تتأخر الرسائل فيها، والأماكن التي فيها قوائم انتظار متوسطة تصل الرسائل فيها إلى المواطنين بشكل أسرع، فقد يسجل المواطن طلبا في الحوامدية وتأتي له الرسالة في اليوم التالي مباشرة».

وأكد أن وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، وجهت بتسهيل تلقيح المواطنين وتطعيمهم، فإنه جرى منح المواطنين مدة سماح قدرها 3 أيام للحصول على لقاح كورونا بعد تحديد الموعد، موضحًا: «لو كان موعد حصول المواطن على اللقاح اليوم، فإنه يمكنه أن يحصل عليه اليوم أو غدا أو بعد غد».

وفسر مساعد وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، قوائم الانتظار الطويلة في بعض محافظات الجمهورية، قائلا: «يمكن الاتصال بالكول سنتر لتغيير المكان، من القاهرة الجديدة إلى المعادي مثلا، حتى تدخل في منطقة أخرى قائمة انتظارها أقل».

وأوضح أنه تم إطلاق منظومة تسجيل طلبات الحصول على اللقاح في 1 مارس الماضي: «نطور الموقع وسنطلق اختيارا جديدا معني بتنبيه الراغبين في الحجز بشأن قوائم الانتظار الطويلة».