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عاجل.. مصرع 13 شخصا نتيجة انهيار جسر في المكسيك (فيديو)

كتب:

حسن رمضان
07:09 ص | الثلاثاء 04 مايو 2021
انهيار الجسر في المكسيك

انهيار الجسر في المكسيك

لقى 13 شخصا مصرعهم، وأصيب 70 آخرين، نتيجة انهيار جسر بالتزامن مع مرور قطار فوقه في عاصمة المكسيك «مكسيكو»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى سقوط الجسر على عدة سيارات كانت تتجمع في المكان.

 

 

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