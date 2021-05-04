عاجل.. مصرع 13 شخصا نتيجة انهيار جسر في المكسيك (فيديو)

لقى 13 شخصا مصرعهم، وأصيب 70 آخرين، نتيجة انهيار جسر بالتزامن مع مرور قطار فوقه في عاصمة المكسيك «مكسيكو»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى سقوط الجسر على عدة سيارات كانت تتجمع في المكان.