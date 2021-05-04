عاجل.. مصرع 13 شخصا نتيجة انهيار جسر في المكسيك (فيديو)
كتب:
حسن رمضان
07:09 ص | الثلاثاء 04 مايو 2021
انهيار الجسر في المكسيك
لقى 13 شخصا مصرعهم، وأصيب 70 آخرين، نتيجة انهيار جسر بالتزامن مع مرور قطار فوقه في عاصمة المكسيك «مكسيكو»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.
وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى سقوط الجسر على عدة سيارات كانت تتجمع في المكان.
Accidente en el @MetroCDMX, el colapso de una estructura en la línea 12 provocó la caída de un convoy en tránsito. Autoridades del @GobCDMX hablan de un número importante de heridos. Habilitan dos hospitales en la zona pic.twitter.com/p3doi8NUqK— Eduardo Martinez (@EduardomteleSUR) May 4, 2021